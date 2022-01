KPMG LLP déploie les solutions de réponse aux incidents de sécurité de SentinelOne

janvier 2022 par Marc Jacob

"L’ampleur des cyberattaques actuelles nécessite une combinaison de technologies de pointe et de services stratégiques pour atténuer efficacement les risques", déclare David Nides, Principal, KPMG. "Ces incidents s’accompagnent souvent d’une forte pression, de délais serrés, de potentielles pertes financières et sont préjudiciables à la réputation des entreprises. La plateforme Singularity XDR de SentinelOne contribue à accélérer l’identification et la réponse aux menaces avancées."

L’équipe de sécurité de KPMG, qui a connu de nombreux incidents, largement médiatisés, utilise désormais la plateforme Singularity XDR de SentinelOne et la technologie Storyline Active Response (STAR) pour la réponse aux incidents. La technologie de SentinelOne, alimentée par l’IA, offre des capacités d’atténuation des menaces, de remédiation et de « roll-back » efficaces.

En 2021, SentinelOne a acquis et intégré la plateforme cloud d’analyse de données de Scalyr pour alimenter sa plateforme XDR. KPMG a également opté pour cette technologie afin d’intégrer, de corréler, de rechercher et d’agir rapidement sur des données quelle sur soit leur source. Elle bénéficie ainsi d’un aperçu instantané des endpoints, où qu’ils se trouvent, via une plateforme centralisée.

"Chaque milliseconde compte en cas de violation des données. La réponse aux incidents confirme la puissance de la plateforme autonome de SentinelOne, qui offre une visibilité, une protection et une réponse à la vitesse de la machine", déclare Nicholas Warner, COO, SentinelOne. "C’est un honneur d’être intégré aux capacités de réponse aux incidents des services de cybersécurité de KPMG et de permettre aux entreprises mondiales de se protéger et de répondre efficacement aux cyberattaques les plus sophistiquées."