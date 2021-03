KEDGE Business School et Sopra Steria Next signent un partenariat dédié aux enjeux de la transformation digitale des entreprises

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Partenaires depuis 2017, KEDGE Business School et Sopra Steria Next approfondissent aujourd’hui leurs liens via la signature d’une convention inédite de partenariat pour une durée de 3 ans.

Destiné à développer et pérenniser leurs relations en matière d’innovation pédagogique, cet accord vise à encourager les travaux de recherche et d’enseignement, ainsi que l’accompagnement des talents.

L’accord comprend différents axes de collaboration :

L’élaboration de contenus pédagogiques par les équipes de Sopra Steria Next (cours, conférences, études de cas etc.), afin de sensibiliser les étudiants du Programme Grande Ecole et de masters spécialisés (dont marketing digital et data, & marketing digital sales) aux enjeux de la digitalisation.

La participation de Sopra Steria Next à des événements majeurs de KEDGE Business School.

La participation des enseignants-chercheurs de KEDGE Business School aux enjeux de formation et de recherche de Sopra Steria Next.