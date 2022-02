Juniper dévoile une nouvelle génération d’ASICs

février 2022 par Marc Jacob

Les fournisseurs de services qui mettent en place des stratégies de périphérie multiservices (multi-service edge) sont bien conscients de devoir tenir compte de l’accroissement exponentiel du nombre de connexions, mais aussi de la diversité des cas d’utilisation du multiservice, chacun associé à des exigences spécifiques. Ils doivent également prendre en charge les nouveaux usages haut débit des consommateurs, les besoins des applications professionnelles et leur sécurité. Et au-delà des besoins déjà connus, ils doivent enfin préparer l’avenir et s’assurer que les investissements réalisés aujourd’hui serviront encore les besoins des clients dans cinq ans, voire plus.

Et s’il est possible de concevoir des ASICs (application-specific integrated circuits) suffisamment versatiles pour servir aussi bien la diversité des cas d’usage que les besoins en bande passante, il est impossible de mettre en œuvre simultanément des stratégies d’optimisation pour ces deux besoins. Pire, un accroissement significatif de la capacité de gestion de la bande passante peut avoir un impact négatif sur la montée en charge logique, et inversement.

Pour cette raison, l’approche privilégiée par Juniper consiste à servir les besoins des domaines réseau avec des ASICS spécialisés plutôt que des puces de type « one-size-fits-all ».

Juniper Networks, dévoile ainsi sa nouvelle génération de circuits clients intégrés ou ASICs (application-specific integrated circuits) Trio 6 et Express 5. Leur mission : optimiser le réseau sans compromettre aucun des deux aspects. En tant que premier ASIC de réseau entièrement programmable du secteur, Trio repense totalement le multi-service edge avec une optimisation pour chaque tâche permettant d’apporter davantage de flexibilité à la gestion du réseau, en respectant les exigences de mise à l’échelle et de rendement.

La nouvelle série de puces réseau Juniper Trio 6 optimise la mise à l’échelle et la programmabilité pour les environnements les plus dynamiques et complexes. Grâce au machine learning, elle permet d’améliorer l’efficacité de près de 70% comparé aux générations précédentes.

Le package Juniper Express 5 propose pour les plateformes de la série PTX10K une architecture Silicon répondant aux différents types de besoins et à tous les cas d’utilisation Côté efficacité, la technologie 7-nm permet de gagner 45% d’amélioration en comparaison des générations précédentes.

Juniper propose ainsi à ses clients de choisir le type de puce approprié en fonction de l’expérience d’utilisation désirée.