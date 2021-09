Juniper Networks soutient l’approche Data-Driven Enterprise de Fujitsu

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Juniper Networks annonce la signature d’un nouvel accord de partenariat avec Fujitsu pour la livraison de switchs Ethernet haute performance intégrés aux portefeuilles du serveur Fujitsu PRIMERGY, du stockage Fujitsu ETERNUS et de systèmes intégrés Fujitsu PRIMEFLEX dans la région EMEA.

Fujitsu et son écosystème de partenaires assurent ainsi l’ensemble des ventes, du déploiement, du service et un point de contact clients unique pour les switchs Juniper sélectionnés. Cette solution basée sur les technologies Juniper est disponible depuis le 26 mars 2021 dans la région EMEA.

Les solutions de Fujitsu s’appuieront principalement sur la série QFX de Juniper Networks®, plus particulièrement sur le QFX5120, un produit qui offre des fonctionnalités de nouvelle génération telles que la virtualisation des réseaux au sein de grandes structures IP à haute densité. Les switchs Ethernet Juniper Networks® EX Series seront également utilisés par Fujitsu en tant que solution de switching pour les plus petits datacenters.