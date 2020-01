Juniper Networks nomme Gordon Mackintosh au poste de vice-président channel monde

janvier 2020 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce la nomination de Gordon Mackintosh au poste de vice-président mondial du channel. Dans le cadre de ses fonctions, Gordon Mackintosh pilotera la stratégie de ventes indirectes de Juniper avec l’objectif d’améliorer les résultats de ses partenaires grâce à un vaste portefeuille de solutions d’entreprise et de services managés basées sur le cloud computing et l’intelligence artificielle. Il aura également pour mission de simplifier le processus de collaboration avec Juniper.

Quelle que soit leur taille, les entreprises cherchent à tirer profit du cloud. Les changements majeurs tels que l’IA, la 5G, l’IoT et les préoccupations croissantes en matière de sécurité exercent une pression élevée sur le réseau traditionnel et renforcent les attentes des utilisateurs. Cependant ces environnements cloud peuvent également créer des niveaux de complexité organisationnelle importants qui peuvent paralyser les activités s’ils ne sont pas gérés correctement. Les partenaires channel de Juniper sont idéalement placés pour conseiller les clients, non seulement en matière d’acquisition d’infrastructures, mais aussi pour le déploiement et le changement des modèles d’entreprise et de culture à l’ère du cloud.

Juniper a récemment annoncé des améliorations apportées à son programme Juniper Partner Advantage pour 2020 avec de nouvelles spécialisations, des incitations et des outils de marketing et de vente conçus pour aider les partenaires de Juniper à développer leur activité, à créer de la valeur et à capitaliser sur les principaux domaines de croissance de l’informatique d’entreprise. L’équipe de Gordon Mackintosh s’appuiera sur ces améliorations en mettant en œuvre une stratégie de vente conçue spécifiquement pour tirer parti des opportunités d’intelligence artificielle filaires et sans fil via la technologie Mist, acquisition récente de Juniper.

Par le passé, Gordon Mackintosh a occupé des rôles de direction pour lesquels il était en charge des stratégies commerciales et de la gestion des canaux de distribution. En tant responsable mondial du channel et de la distribution chez Extreme Networks, Gordon Mackintosh a déployé de nouveaux programmes et initiatives favorisant la croissance et la rentabilité des partenaires. Avant de rejoindre à Extreme Networks, Gordon Mackintosh a occupé plusieurs postes chez Cisco Systems, développant des programmes GTM pour les principaux partenaires de l’industrie et dirigeant des équipes de ventes directes et indirectes sur les marchés des petites et moyennes entreprises.