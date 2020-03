Juniper Networks lance Mist Premium

mars 2020 par Marc Jacob

Mist Systems lance de Mist Premium Analytics. Ce nouveau service offre aux entreprises une plateforme complète de visibilité réseau et d’informations commerciales pour répondre aux exigences croissantes des projets de transformation numérique. En complément des services d’abonnement Mist sans fil, filaire et de localisation existants et du moteur d’intelligence artificielle Marvis, Mist Premium Analytics simplifie la collecte de données dans les différents domaines des réseaux, de la sécurité et de la localisation et convertit ces données en informations exploitables pour une meilleure planification des capacités, une expérience utilisateur optimale et des résultats commerciaux positifs pour les entreprises numériques d’aujourd’hui.

Premium Network Analytics

Mist Premium Analytics propose aux entreprises de visualiser les performances du réseau et l’expérience des utilisateurs pour tous les points de connexion, ce qui permet une planification proactive de la capacité des réseaux hybrides. Il est ainsi plus facile et plus rapide pour les clients de mettre en corrélation les données de leurs solutions réseau multi-fournisseurs. Le service Mist Premium Analytics permet de visualiser ces données grâce à des tableaux de bord et à des fonctionnalités de reporting, ce qui évite de solliciter des ressources supplémentaires auprès de leurs équipes de veille stratégique, déjà inondées de demandes d’informations sur les données.

Grâce à ces analyses de réseau premium, les clients de Juniper Mist peuvent :

• Améliorer la visibilité des performances du réseau étendu (WAN) dans les succursales ou les points de vente grâce à une analyse de la qualité de l’expérience (QoE) sur les liens et sur les applications.

• Obtenir des informations sur les habitudes d’utilisation des réseaux locaux sans fil (WLAN) afin de prévoir des tendances et de s’adapter à l’évolution des besoins, notamment les besoins en bande passante ou l’augmentation de la densité de la clientèle

• Comparer et confronter les données d’un réseau Mist avec d’autres données provenant de fournisseurs tiers

• Disposer d’une vue complète de la performance des différents réseaux

Premium Engagement Analytics

En exploitant les services de localisation de Mist (soit de manière autonome, soit avec des technologies de localisation complémentaires de l’écosystème de partenaires de Mist), les utilisateurs de Juniper Mist améliorent la connaissance de leur activités grâce à des rapports et des analyses personnalisables qui exploitent les informations de localisation. Cela leur permet de comprendre le comportement des collaborateurs, des clients et des visiteurs, ainsi que les processus de travail. Voici quelques applications concrètes :

• Amélioration de l’engagement des clients pour augmenter l’expérience et les revenus

• Compréhension du flux de circulation des usagers dans un lieu

• Optimisation de la répartition des vendeurs en fonction des tendances de consommation passées

• Rationalisation des flux de travail dans une usine de fabrication

• Compréhension du retour sur investissement marketing dans les environnements de vente au détail

• Compréhension de l’utilisation de l’espace par les employés dans un campus ou un bâtiment

Le service Mist Premium Analytics, qui inclut l’analyse du réseau et celle de l’engagement, permet de traiter jusqu’à un an de données et d’obtenir des requêtes et des rapports entièrement personnalisables.

Le service Mist Premium Analytics sera disponible à partir du 1er avril auprès du réseau de revendeurs et des fournisseurs de services managés de Mist.