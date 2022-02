Juniper Networks lance Juniper Secure Edge

février 2022 par Marc Jacob

Alors que les équipes sont de plus en plus décentralisées, les entreprises sont confrontées à un changement de paradigme dans la sécurisation de la périphérie du réseau, ouvrant la voie à de toutes nouvelles architectures basées sur le cloud et ce, à un rythme soutenu. L’extension du niveau de sécurité de chaque point de connexion est cruciale pour faire face à l’émergence de ces nouvelles architectures et amorcer la transition.

Juniper Secure Edge offre aux utilisateurs un accès aux applications et aux ressources dont ils ont besoin à la fois rapide, fiable et sécurisé, garantissant une expérience fluide pour l’utilisateur final, et offrant les avantages clés suivants :

• Une gestion unifiée des différentes politiques depuis une interface utilisateur unique pour tous les cas d’utilisation en matière de sécurité. Créer des politiques et les appliquer largement avec une gestion unifiée incluant l’accès par utilisateur et par application, l’IPS, l’anti-malware et l’accès web sécurisé au sein d’une seule et même politique. Une approche unifiée de la périphérie au data-center réduit les lacunes des politiques, élimine les erreurs humaines et garantit un environnement sécurisé en permanence.

• Un accès sécurisé pour les utilisateurs, où qu’ils soient. Secure Edge prend en charge les collaborateurs nomades, qu’ils soient au bureau, à la maison ou en déplacement, en leur offrant un accès sécurisé aux applications et aux ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les politiques de sécurité suivent l’utilisateur où qu’il aille, le protégeant ainsi que son appareil et ses applications sans avoir à copier ou à recréer des ensembles de règles.

• Une segmentation dynamique et Zero Trust. Assurer la sécurité des données grâce à des politiques axées sur l’identité et les risques. Secure Edge fournit un cadre cohérent de politiques de sécurité avec des règles qui s’adaptent automatiquement en fonction des nouveaux risques et vecteurs d’attaque et suivent l’utilisateur où qu’il aille, fournissant des contrôles d’accès automatisés aux employés et aux contractants tiers grâce à un pilotage granulaire des politiques.

• Des investissements protégés. Secure Edge permet aux entreprises de valoriser leurs investissements existants et d’effectuer une transition en douceur vers une architecture SASE complète, à un rythme défini, tout en offrant une expérience opérationnelle simplifiée. Les clients de Juniper peuvent utiliser le pare-feu SRX physique, virtuel, en conteneur - et désormais dans le cloud - entièrement géré par Security Director Cloud avec un cadre de politique unique, permettant une visibilité complète et une sécurité cohérente à la fois sur la périphérie et le centre de données à partir d’une seule interface utilisateur.

• L’intégration avec n’importe quel fournisseur d’identité. Secure Edge permet aux clients de faire appel au fournisseur d’identité qui leur convient, en s’intégrant aux principaux systèmes tels qu’Azure AD et Okta, et à d’autres grâce à la prise en charge de SAML 2.0.

• Une efficacité validée en matière de sécurité. Juniper propose une protection contre les cyberattaques validée par des tests objectifs réalisés par des tiers, et qui s’est révélée très efficace côté client et côté serveur, face aux logiciels malveillants et au trafic C2, quel que soit l’endroit où se trouvent les utilisateurs et les applications. Cela inclut l’obtention de la plus haute note d’efficacité de sécurité de 99,5 % décernée par CyberRatings.org par rapport aux principaux fournisseurs de sécurité pour les pare-feu d’entreprise, et une efficacité de 100 % avec zéro faux positif dans le test Advanced Threat Defense d’ICSA Labs réalisé au quatrième trimestre 2021. Secure Edge délivre des politiques depuis le cloud, en tant que service, dotées de ces technologies éprouvées de prévention des menaces, garantissant une application cohérente de la sécurité.

La transition vers une architecture SASE peut s’avérer un véritable parcours du combattant et exige de chaque organisation qu’elle adopte une approche réfléchie pour rester sécurisée. Juniper propose une stratégie " and " qui répond à la fois aux besoins des clients et permet une transition fluide et sécurisée vers une architecture SASE. Secure Edge s’appuie sur la stratégie de sécurité connectée de Juniper pour faire converger le réseau et la sécurité, permettant ainsi la mise en place d’un système adapté aux menaces, du client à l’application, sur site et dans le cloud.