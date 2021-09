Juniper Networks intègre les technologies Intel et renforce son engagement Open RAN

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Cette collaboration Open RAN est un nouvel exemple de leadership et d’engagement pour démocratiser les réseaux grâce à des infrastructures modernes et ouvertes

Juniper Networks annonce sa collaboration avec Intel pour accélérer les progrès Open RAN (Open Radio Access Network). Ce partenariat entre deux leaders technologiques représente une étape importante pour Juniper dont les efforts se concentrent sur l’ouverture et l’innovation d’une partie traditionnellement fermée du réseau. Cet accord fournit ainsi une voie d’accès plus rapide au marché des entreprises et des fournisseurs de services, pour délivrer les capacités liées à la 5G, l’edge computing et l’IA.

Le rôle leader de Juniper dans l’Open RAN (ORAN) reflète son engagement à apporter à ses clients un réseau optimal grâce à l’automatisation, au contrôle intelligent et à l’expérience assurée. Afin de mener cette transition du marché à bien, Juniper a récemment réalisé des investissements majeurs, avec l’accord de licence IP exclusif conclu avec Netsia, et son implication significative dans l’alliance ORAN. Fortement engagé dans l’expansion des intégrations avec des partenaires clés, Juniper fait désormais partie de l’équipe novatrice du Lab 5G d’Intel qui élabore de nouvelles solutions conçues pour des clients communs.

Les dépenses liées au RAN (Radio Access Network) représentent une part importante de celles liées à l’investissement (CapEx) des fournisseurs de services, principalement en raison de la dépendance causée par le choix limité d’éditeurs et les architectures fermées. Juniper reconnaît ainsi que le RAN exige l’ouverture et les meilleures capacités d’innovation pour garantir la meilleure expérience aux opérateurs de réseau et leurs clients, et ses équipes sont bien déterminées à partager cette vision avec l’industrie.

La collaboration comprend les éléments suivants :

Le contrôleur intelligent RAN (RIC) de Juniper et la plateforme FlexRAN d’Intel sont pré-intégrés et pré-validés pour améliorer l’ergonomie d’un système RAN intelligent complet et conforme à l’approche ORAN.

Le travail de R&D en collaboration avec Intel Labs pour les applications spécifiques à la plateforme RIC afin d’améliorer l’expérience client, de maximiser le retour sur investissement, et stimuler l’innovation rapide de l’écosystème ORAN.

Les bancs d’essai de clients communs pour valider la procédure d’implémentation et améliorer la performance et la rapidité de mise sur le marché.

Juniper est un membre actif de l’alliance ORAN, contribuant à six groupes de travail et assurant la présidence et la coprésidence de ces deniers sur le découpage de réseau (network slicing) et sur les groupes chargés des cas d’utilisation. Juniper est également éditeur des spécifications RIC au sein de l’alliance.