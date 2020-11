Juniper Networks fait évoluer son offre Mist AI

novembre 2020 par Marc Jacob

Juniper Networks fait évoluer son offre Mist AI qui, depuis 2016, s’attache à simplifier les processus de gestion réseau en garantissant une expérience utilisateur optimale grâce à l’intelligence artificielle et autres technologies d’automatisation. Au cœur du portefeuille Mist figure Marvis, l’assistant réseau virtuel proposant une interface conversationnelle capable de comprendre la requête, identifier le problème et le résoudre. Sur la base des récentes innovations Mist, Juniper propose désormais l’application Marvis Client SDK, disponible actuellement pour Android, qui permet de maîtriser les connexions mobile et IoT en identifiant précisément le terminal et son activité sur le réseau.

Alors que le télétravail continue de s’accélérer et de demander des efforts de supports IT toujours plus intenses aux entreprises de toute taille et de tout secteur, les dispositifs mobiles et IoT se répandent également. Intégrer ces nouveaux points d’accès requiert donc de nouvelles exigences pour les réseaux d’entreprise qui disposent parfois de solutions évolutives capables de prendre en charge ces changements – mais à quel prix ?

En effet, ces évolutions complexifient largement la gestion du réseau et demandent de solides ressources IT et des coûts opérationnels élevés. C’est dans ce contexte que les entreprises se tournent aujourd’hui vers des solutions nouvelle-génération basées sur l’IA et le ML et proposant une approche Self-Driving du réseau.

Avec Marvis, les opérateurs disposent désormais d’une visibilité optimale pour identifier et réagir plus rapidement aux éventuels problèmes. De plus, cette solution ne nécessite pas de couche logicielle supplémentaire et agit comme une extension de l’équipe IT grâce à sa capacité à résoudre directement le problème, après configuration. La solution Marvis Client SDK propose également de comprendre la transition du réseau mobile entre le signal Wi-Fi et cellulaire pour diagnostiquer s’il s’agit d’un manque de débit ou d’une faiblesse du point d’accès en lui-même. Concernant la sécurisation de ces terminaux qui pose également de nombreux défis, Mist AI propose un profilage des risques précis et en temps-réel permettant d’assurer une connectivité optimale et sûre.