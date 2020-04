Juniper Networks équipe Deutsche Telekom d’une plateforme SD-WAN managée pour l’aider à fournir de nouveaux services à ses clients

avril 2020 par Marc Jacob

Avec cette offre, T-Systems se tourne vers l’adoption d’un réseau d’entreprise moderne doté d’une plateforme sécurisée, permettant de gérer les applications hébergées en multicloud et de proposer des services managés SD-WAN, regroupés sous l’appellation Smart SD-WAN. Le Smart SD-WAN de Juniper est la pierre angulaire d’une infrastructure de réseau avancée et sécurisée, qui est le fondement de la stratégie de transformation numérique de T-Systems.

Comptant déjà parmi ses clients une grande entreprise européenne de transport et souhaitant accélérer sa croissance, T-Systems a pour ambition de déployer son offre auprès de nombreuses entreprises. T-Systems s’engage à aider ses clients dans leur transformation numérique en réduisant sa complexité, en gérant efficacement les coûts et en augmentant les capacités de protection des données. En outre, grâce à une plus grande visibilité sur le réseau, ses clients atteindront plus facilement leurs objectifs numériques.

Informations clés :

Pour concevoir cette nouvelle offre, T-Systems a intégré une série de produits Juniper :

• Contrail Service Orchestration – une plateforme logicielle évolutive et multi-tenant qui permet une gestion automatisée de la connectivité des filiales. T-Systems améliore ainsi la fourniture de services réseau, en offrant fiabilité et agilité tout en étendant la visibilité sur son réseau multicloud.

• Passerelles de sécurité de la série SRX – une gamme de dispositifs SD-WAN sur site, offrant une gamme complète de services de sécurité qui permettent une défense avancée contre les menaces connues et inconnues.

• NFX Series Network Services Platform - dispositifs CPE sécurisés et conformes aux normes qui permettent à T-Systems de créer et de fournir facilement des services réseau à ses clients par l’intermédiaire de fonctions embarquées ou ajout de fonctions réseaux virtuelles (VNFs) on top.

• Pare-feux virtuels vSRX - offrant les mêmes fonctionnalités que les pare-feux physiques de la série SRX de Juniper, mais sous une forme virtualisée pour permettre à T-Systems d’ajouter des sites dans le cloud via un service SD-WAN multicloud de bout en bout.

• Toute l’infrastructure de Juniper fonctionne sur le système d’exploitation Junos®, offrant les niveaux de modularité, d’ouverture et de programmabilité requis par la nouvelle ère du cloud dans le domaine des réseaux. Conçu pour offrir fiabilité, sécurité et flexibilité, Junos automatise les opérations réseau tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

• Une offre complète de sécurité Connected Security, comprenant l’authentification des utilisateurs au niveau du pare-feu, la sécurité des applications, la gestion des menaces non identifiées ainsi que des systèmes de détection et de prévention des intrusions, pour renforcer les défenses du réseau. Juniper Connected Security rend ces fonctionnalités et d’autres disponibles sur l’ensemble du réseau afin de protéger automatiquement les utilisateurs et les données.