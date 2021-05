Juniper Networks dévoile sa solution SASE nommée Security Director Cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce la concrétisation de ses investissements continus dans le Secure Access Service Edge (SASE) avec le lancement de Security Director Cloud , un portail basé sur le cloud fournissant des services de connectivité et de sécurité aux sites, utilisateurs et applications, ainsi qu’un système de gestion pour accompagner les projets de migration des clients. Les tendances technologies actuelles notamment liées à la 5G et à l’essor du télétravail et in fine aux environnements de plus en plus distribués changent la façon dont les entreprises fonctionnent et bâtissent leurs réseaux. Celles-ci, ainsi que les fournisseurs de cloud et de services, renoncent donc à leurs architectures monolithiques centralisées de datacenters au profit d’architectures décentralisées liées au concept de SASE, rapprochant les services des utilisateurs finaux dans le monde entier.

La solution Juniper Security Director Cloud fait le lien entre les politiques de sécurité actuelles des entreprises et leurs futurs déploiements SASE en offrant une sécurité gérée partout et en tout moment, sur site et dans le cloud, ou à partir du cloud. Parmi ses avantages figurent :

• Une gestion basée sur l’expérience pour faciliter la transformation du réseau : Security Director Cloud offre une expérience de gestion optimale qui réduit les frais liés aux changements d’architecture et à la mise en sécurité distribuée. Elle offre un provisionnement zéro-touch et des assistants de configuration intuitifs pour une connectivité sécurisée, une sécurisation du contenu et une prévention avancée des menaces pour les politiques de sécurité sur site et dans le cloud. En outre, une synchronisation multidirectionnelle entre la gestion hébergée dans le cloud et sur site, et les pare-feu individuels, permet de favoriser la transition vers une architecture SASE grâce à une expérience de gestion cohérente.

• Des politiques unifiées pour la sécurité physique, virtuelle et basée dans le cloud : Les clients peuvent créer et appliquer automatiquement des politiques de sécurité - y compris celles d’accès basées sur l’utilisateur et l’application, les IP, l’anti-malware et la sécurité web qui suivent les utilisateurs, les appareils ou les applications lorsqu’ils se déplacent vers de nouveaux sites. Cette approche unifiée faisant le pont entre les systèmes de sécurité traditionnels et dans le cloud, permet de minimiser les frais opérationnels, jusqu’alors nécessaires pour recréer des politiques d’une plateforme à l’autre, et diminue les facteurs de risque d’attaque favorisés par l’erreur humaine.

• Une efficacité prouvée de la mise en sécurité : Juniper offre une protection contre les cyberattaques ayant été validée lors de tests objectifs réalisés par des tiers et ayant démontré une efficacité de plus de 99 % pour les exploitations de réseaux et d’applications, les malwares aussi bien existants que nouveaux, les botnets IoT, et d’autres techniques d’attaque ciblant les architectures de périphérie et les datacenters. Est également incluse à ces tests la plus haute note d’efficacité de sécurité remise par Cyberratings.org (99.5%) par rapport aux autres principaux fournisseurs de sécurité pour les pare-feu d’entreprise, et une efficacité de 100 % avec zéro faux positif dans le test Advanced Threat Defense d’ICSA Labs au quatrième trimestre de 2021. La solution Security Director Cloud fournit des politiques dotées de ces technologies de prévention des menaces avancées et garantissant un accès rapide aux applications, avec une application cohérente de la sécurité.

• Une visibilité sur les comportements suspects dans l’ensemble du réseau avec Security Director Insights. La solution Security Director Cloud offre une visibilité optimale sur les attaques subies par l’ensemble du réseau, en regroupant les informations de détection des menaces - y compris celles provenant de produits d’autres fournisseurs – afin de former une chronologie des incidents. Elle permet également une mitigation one-touch pour combler rapidement les lacunes de la stratégie de défense.

En tant que fournisseur de solutions de mise en sécurité, Juniper a affirmé son positionnement de leader avec une croissance à la hausse et une récente série de récompenses, notamment celle de « Premier Choix des Clients » dans le classement Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" publié en avril 2021 pour les pare-feu de réseau, mais aussi en ayant été nommé par CRN comme l’un des 20 meilleurs fournisseurs de sécurité de réseau pour la deuxième année consécutive. De plus, Juniper a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires dans le domaine de la sécurité, par rapport à l’année précédente, pour le premier trimestre de 2021, avec une progression dans tous les secteurs verticaux. Juniper dispose ainsi d’un positionnement unique pour accompagner ses clients dans la transformation de leurs réseaux et la mise en place d’une architecture SASE. Avec le lancement de la solution Security Director Cloud et l’acquisition récente de Session Smart SD-WAN de 128 Technology, Juniper Networks progresse sur le marché de la convergence des réseaux et de la sécurité, en accord avec son approcha de Connecte Security et en prenant en charge les environnements distribués et sur site de manière efficace pour garantir la meilleure expérience pour tous.