Juniper Networks développe son réseau de partenaires avec le lancement du programme Unified Managed Services Program (UMSP) dans la région EMEA

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Juniper Networks, leader mondial des réseaux sécurisés basés sur l’IA, élargit le champ d’action de son réseau de partenaires pour y intégrer les fournisseurs de services managés (MSPs). Le nouveau programme UMSP (Unified Managed Services Program) fournit à ces derniers des solutions sur mesure, performantes et sécurisées pour les réseaux LAN, de campus et le WAN, supportées par la technologie de pointe de Juniper.

Alors que les modèles d’abonnement se développent, de nombreuses entreprises se tournent vers le « as-a-service ». Les revendeurs IT, en particulier dans le domaine des réseaux, ne vendent pas seulement des produits et des services, mais proposent une offre groupée comprenant des solutions, outils et technologies gérés – le tout formant un service complet fournissant aux clients le support technique et les conseils associés, ainsi qu’une expérience de qualité. Selon Gartner® Inc., les solutions NaaS sur site devraient même être adoptées par 15% des entreprises d’ici la fin de l’année 2024.

Il est évident que les fournisseurs doivent se préparer à offrir et à faire évoluer les solutions NaaS avec des outils garantissant la simplicité et la rentabilité. Le programme UMSP de Juniper répond à ces évolutions du marché en fournissant aux partenaires un catalogue de solutions différenciantes pouvant être renforcées par Juniper® Support Insights et donnant aux équipes d’exploitations IT et réseau des informations sur la santé opérationnelle de l’ensemble du système. Ces capacités sont soutenues par des solutions reconnues par l’industrie qui permettent une mise en réseau optimale, axée sur l’expérience et l’AlOps, grâce à Juniper Mist Al, pour fournir des données riches et exploitables, une automatisation flexible, un déploiement simplifié et des outils téléguidés qui contribuent à l’augmentation des revenus et à l’élargissement de la base clients pour les partenaires.

La visibilité détaillée du réseau du client jusqu’au cloud et la remédiation proactive, rendues possible par l’assistant de réseau virtuel Marvis basé sur l’IA, aideront les MSPs à fournir aux clients une expérience utilisateur remarquable. Les partenaires bénéficieront alors d’une aide à l’intégration, d’outils de création de services et d’un accès aux experts des services gérés pour une rentabilité optimale. Parmi les quatre pistes technologiques figurent :

La mise en sécurité Le portefeuille complet de l’approche Juniper Connected Security offre une visibilité sur le réseau, les renseignements et une application précise des politiques grâce à des pare-feu nouvelle génération sur site et sur le cloud, une prévention avancée des menaces, et des flux de renseignements sur les menaces vérifiées, ainsi que des analyses associées.

L’accès

Les solutions d’accès de Juniper (Juniper Networks a été nommé leader dans le 2021 Gartner Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure) permettent aux MSP de fournir des services réseau innovants flexibles en combinant l’IA avec l’agilité et la fiabilité d’un cloud à micro-services. Mis bout à bout, l’automatisation, la perspective et les actions pilotées par l’IA permettent aux MSPs d’optimiser l’expérience des utilisateurs finaux, du client jusqu’au cloud.

Les services de localisation

Les MSPs peuvent fournir à leurs clients des services de navigation et de localisation des biens précis en temps réel grâce à des analyses Wi-Fi et Bluetooth® Low Energy (vBLE) détaillées. Les capacités de personnalisation et d’analyse de ces données permettent de mettre en place des applications de navigation, des services de localisation des biens et des alertes de proximité, tout en réduisant les coûts opérationnels grâce à une automatisation intelligente. Juniper Networks a d’ailleurs été nommé leader en termes « d’exhaustivité de l’approche » dans le Magic Quadrant Gartner 2022 pour les services de localisation en intérieur au niveau mondial.

Le SD-WAN

Juniper Session Smart SD-WAN optimise l’expérience des partenaires et utilisateurs des entreprises clientes. L’approche utilise l’IA et l’architecture cloud de Juniper Mist pour fournir des informations proactives et une automatisation qui simplifient les opérations et le support du réseau.

Les partenaires distributeurs de Juniper jouent un rôle déterminant dans le lancement du programme UMSP en permettant aux MSPs d’externaliser le déploiement de projets matériels, ce qui leur laissera ainsi plus de temps pour se concentrer sur le développement de leurs offres de base. Les distributeurs de la région EMEA sont Arrow, Exclusive Networks, Nuvias et Westcon Comstor.