Juniper Networks annonce l’acquisition définitive d’Apstra

janvier 2021 par Marc Jacob

Juniper Networks, annonce avoir finalisé l’acquisition d’Apstra, spécialiste des réseaux basés sur l’intention et de l’automatisation en boucle fermée. La conclusion de cet accord marque une étape significative dans le développement du portefeuille produits de Juniper, avec l’émergence d’une offre complète pour datacenters, centrée sur l’expérience, adressant l’ensemble de ses segments de marché – entreprises, fournisseurs de services et fournisseurs cloud.

Avec Apstra, le portefeuille de solutions réseau dédiées au datacenters s’enrichit de capacités d’automatisation réseau reposant sur une architecture ouverte et multifournisseurs, alors même que Juniper Networks a été reconnu pour la troisième année consécutive comme leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner sur la mise en réseau dans les datacenters et le cloud. De l’alliance des deux sociétés émerge une solution ouverte, programmable et hautement évolutive pour les nouvelles générations de réseaux de datacenters et cloud, ouvrant clairement la voie à une plus grande automatisation des datacenters, notamment grâce aux bénéfices de l’intelligence artificielle.

L’équipe d’Apstra a désormais rejoint la division Datacenter de Juniper. Le PDG et co-fondateur d’Apstra, David Cheriton, occupe quant à lui désormais le poste de Chief Data Center Scientist au sein de Juniper.