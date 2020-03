Junior Cybersecurity Consultant

mars 2020 par Elite Cyber Group

Mise en place de la stratégie cybersécurité ;

Evaluation des risques et exécution de la politique de sécurité ;

Sécurisation de la transformation digitale dans le cadre de projets cloud, big data, IoT, ou encore industrie 4.0 ;

Audit, recommandations et implémentation d'exigences liées aux normes RGPD ;

Détection et traitement d'incidents et alertes de sécurité ;

Investigations afin d'identifier la provenance des failles de sécurité ;

Veille de nouveaux outils et technologies contribuant à l'amélioration des mesures de sécurité ;

Protection d'infrastructures critiques…

Diplômé d'une grande école d'ingénieur, vous avez des connaissances techniques en sécurité, systèmes et réseaux acquises durant votre parcours académique et/ou professionnel.

Vous êtes jeune diplômé ou avez jusqu'à deux années d'expérience en cybersécurité ou en ingénierie systèmes et réseaux.

Vous avez une posture de conseil et souhaitez monter rapidement en compétences en cybersécurité.

Evoluer sur des missions techniques et/ou fonctionnelles vous intéresse.

Vous êtes rigoureux, êtes doté d'un esprit analytique et savez être force de proposition quand il le faut.

Français et anglais courant.

Description de l'entrepriseMon client est un pure-player conseil spécialisé dans la transformation digitale de ses clients et reconnu pour son haut standing. Labellisé Great Place to Work, ce prestigieux cabinet est aussi particulièrement reconnu pour son expertise dans l'accompagnement et la montée rapide en compétences des jeunes diplômés et junior.Le cabinet, basé à la Défense et côté sur Euronext, compte aujourd'hui plus de 3.000 collaborateurs à travers le monde et des grands comptes du CAC40 parmi ses clients.Description de l'offreAu sein de la BU Cybersecurity & Digital Trust de ce prestigieux cabinet, composée de plus de 400 experts techniques et fonctionnels, vous travaillerez sur des missions au cœur de la transformation numérique de clients du CAC40. Voici quelques exemples de missions :Profil recherché

Salaire : 38k€-44k€

Date annonce : 13/03/2020

Date de debut : 13/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...