JumpCloud renforce sa présence en France

mars 2023 par Marc Jacob

JumpCloud Inc. conforte sa présence en France pour accompagner les PME. Dans cette optique, l’entreprise prévoit de se concentrer sur le développement de son réseau de partenaires, notamment les revendeurs, les distributeurs et les fournisseurs de service managés, ainsi que sur le marketing direct. L’objectif est ainsi d’aider les équipes informatiques à unifier la gestion des identités, des accès et des appareils à travers une plateforme robuste, sécurisée et facile d’utilisation.

En 2013, Rajat Bhargava, Chief Executive Office, et Greg Keller, Chief Strategy Officer, ont cofondé JumpCloud. Depuis, l’entreprise en pleine croissance a déjà levé 400 millions de dollars et accompagne désormais plus de 200 000 organisations dans 160 pays à travers le monde. Afin de permettre aux entreprises de relever les défis liés à la modernisation de leur infrastructure informatique, JumpCloud a développé une plateforme ouverte basée sur le cloud qui prend en charge les systèmes d’exploitation Mac, Linux et Windows. Et dans un contexte où les PMEs sont particulièrement attentives à leurs dépenses, une solution tout-en-un, comme JumpCloud, est d’autant plus nécessaire pour réduire les coûts liés à l’utilisation de plusieurs solutions, tout en offrant une sécurité plus efficace. Face à ces besoins, la France s’est imposée comme un marché prioritaire pour JumpCloud.

C’est dans ce contexte de renforcement des activités en France que JumpCloud sera présent pour la première fois au salon IT Partners les 15 et 16 mars à Disneyland Paris sur le stand J34. Le PDG, Rajat Bhargava se joindra à l’événement pour rencontrer les clients et partenaires de l’entreprise, et pour présenter son ouvrage “The Startup Playbook". Denis Dorval, JumpCloud Vice President of International (EMEA & APAC), chargé du développement de JumpCloud en France, sera également présent sur le salon.

JumpCloud est disponible gratuitement pour un maximum de 10 utilisateurs