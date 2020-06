Jumbo Privacy lève $8 millions et lance Jumbo 2

Jumbo Privacy lève $8 millions et lance Jumbo 2

juin 2020 par Marc Jacob

Alors que la technologie, Internet et les produits et services basés sur les données prennent de plus en plus d’ampleur dans nos vies personnelles, une recherche démontre que la majorité des utilisateurs de ces technologies pense qu’il est impossible dans leur vie quotidienne d’éviter cette collecte de données personnelles, et que celle-ci présente désormais plus de risques que de bénéfices. Nous assistons à une augmentation constante de scandales liés à la vie privée, à commencer par la le scandale de Cambridge Analytica. Mais les utilisateurs, parce qu’ils n’ont pas le choix, acceptent toujours de renoncer à leur vie privée et à leurs données personnelles afin d’utiliser une application ou un service Internet.

Jumbo Privacy a été lancé en avril 2019 par le PDG et fondateur, Pierre Valade, pour restituer ce choix aux consommateurs. « Notre vision pour Jumbo est de vous redonner le contrôle de votre vie privée, de protéger vos données sensibles qui sont stockées en ligne sur les principales applications et sites Web et, en fin de compte, de vous offrir une plus grande tranquillité d’esprit. » (vidéo sur la vision de Jumbo Privacy).

Au cours de la dernière année, Jumbo Privacy a fait des progrès importants concernant le développement de son produit et la conduite de sa mission, lui permettant de lever de nouveaux capitaux. Cette Série A va permettre à Jumbo Privacy d’aider les utilisateurs à reprendre le contrôle de leurs données ainsi que le respect de leur vie privée, si souvent compromises par les plus grandes sociétés de données de Tech.

Jumbo 2

Lors du lancement l’année dernière, Jumbo Privacy a promis à ses utilisateurs que son modèle économique serait basé sur un abonnement pour garantir que l’entreprise ait toujours à l’esprit les intérêts de ses utilisateurs. Pour remplir cette promesse, Jumbo annonce aujourd’hui des versions premium de son application : Jumbo Plus et Jumbo Pro.

Le PDG Pierre Valade a déclaré : « Nous avons vu d’innombrables fois que lorsqu’une application ou un service sont gratuits, vous devenez le produit et que l’argent est généré sur votre dos et à partir de vos données. Nous faisons les choses différemment : nous ne vendrons jamais de publicités et vous assurons que nous ne monétiserons jamais vos données. Afin de rester fidèles à nos valeurs et à notre mission, nous devrons bâtir une entreprise durable. Nous prévoyons de faire des profits grâce à Jumbo Plus et Jumbo Pro. Nos clients nous ont déjà montré qu’ils étaient prêts à payer pour les fonctionnalités supplémentaires, que notre équipe continuera donc de développer et, plus important encore, pour nous aider à créer une entreprise qui ne vendra jamais les données de nos utilisateurs. »

De plus, pour pouvoir garantir un accès facile à la confidentialité pour tous, Jumbo offre aux utilisateurs le choix du prix du montant de son abonnement avec le système de « Payez le prix juste » pour accéder à Jumbo Plus et Pro. Jumbo Privacy s’engage également à mettre ses outils gratuitement à la disposition des utilisateurs qui n’auraient pas les ressources disponibles pour payer un abonnement mais qui en aurait besoin. Par exemple s’ils ont besoin d’accéder à Jumbo Pro pour analyser leur compte LinkedIn pendant qu’ils cherchent un travail.

Jumbo 2 présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications que vous trouverez dans dans la publication des annonces de la société, notamment :

• Un nouvel onglet « Home » conçu pour que vous puissiez, en un coup d’œil, minimiser le temps que vous passez dans l’application (photo ci-dessus) en toute tranquillité d’esprit,

• Une fonctionnalité « Bloqueur de Traqueurs » qui empêchera plus de 400 principaux traqueurs de suivre chacun de vos mouvements à tout moment sur votre appareil

• Une meilleure surveillance des fuites de données afin de vous informer plus rapidement, avec plus de précisons et en toute sécurité des violations potentielles impliquant vos cartes de crédit, votre carte d’identité ainsi que votre numéro de sécurité sociale si vous êtes aux États-Unis.

• Des versions française et allemande de l’application pour les utilisateurs francophones et germanophones de Jumbo Privacy.

• La protection Jumbo Privacy désormais disponible pour Instagram et LinkedIn, avec Facebook, Google Twitter et Amazon

Levée en série A de 8 millions de dollars

Jumbo Privacy a annoncé aujourd’hui qu’elle avait levé 8 millions de dollars en financement de série A porté par Balderton Capital. "Nous sommes reconnaissants à Balderton Capital, le principal investisseur de cette série, et à tous nos autres investisseurs d’avoir cru en notre mission", a déclaré Pierre Valade.

Afin d’être encore plus transparent, Jumbo Privacy a divulgué ses investisseurs sur son blog, y compris – lorsque cela est possible - des informations supplémentaires comme le montant et la date investis.

L’équipe de Jumbo compte désormais 21 personnes travaillant à temps plein. Ce capital sera utilisé pour soutenir l’équipe pour qu’elle puisse continuer de créer des outils pour protéger la vie privée de ses utilisateurs et s’efforcer de devenir une entreprise rentable et durable.