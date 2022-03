Julien Villecroze prend la Direction des Systèmes d’Information du Groupe Stelliant

mars 2022 par Marc Jacob

Stelliant nomme Julien Villecroze à la tête des Systèmes d’Informations du Groupe. Il aura pour missions principales de poursuivre la transformation de la DSI pour accompagner la stratégie de l’entreprise, au service de ses clients internes et externes, d’améliorer la réactivité de traitement des demandes et la qualité des prestations fournies, de faire évoluer les systèmes d’information de Stelliant et de garantir la sécurisation des infrastructures.

La DSI doit avoir "un pied" dans le métier

Titulaire d’un DUT d’informatique en Génie logiciel et d’un DESS en ingéniérie des Systèmes d’Information, Julien Villecroze a travaillé au sein de GM Consultant pendant près de 15 ans. Devenu Directeur des Systèmes d’Information en 2014, il a naturellement intégré la DSI de Stelliant lors du rachat de GM Consultant.

Convaincu que pour accompagner la digitalisation d’un acteur, il faut en connaître le métier, Julien a choisi de pratiquer les métiers de l’expertise, de la RC et des Forts Enjeux pendant ses 2 premières années dans le secteur des services à l’assurance. Cette capacité à comprendre les besoins des équipes au plus près de leur quotidien métier l’a conduit à créer un pôle métiers au sein de la DSI de Stelliant, véritable "ambassadeur" des métiers auprès de la DSI et vice-versa. Cette connaissance fine des métiers lui donne aujourd’hui une lecture particulière des SI s’appliquant à Stelliant, nécessaire dans un contexte complexe de contraction du marché et d’arrivée de nouveaux acteurs digitaux, associé à la nécessité d’intégrer de nouvelles structures au sein du Groupe.

Les défis de la DSI

Le marché de l’Expertise et plus globalement des services sur l’ensemble de la chaîne du risque (Conseil & Prevention, Gestion déléguée et externalisation de services clients, Investigation et réparation en nature...) évolue. Les clients sont de plus en plus exigeants et les équipes doivent disposer d’outils adaptés pour fournir à leurs clients et partenaires l’excellence de service attendue. Il faut poursuivre la transformation pour soutenir le projet d’entreprise ONE Stelliant.

Sportif de haut niveau et participant aux Championnats de France de VTT, Julien Villecroze est un homme de challenges. En 2022, il souhaite renforcer le lien de confiance entre les métiers du Groupe Stellant et la DSI. Pour cela, il s’est entouré d’une équipe agile et pluridisciplinaire de profils variés, souvent issus de formations éloignées des SI. Cette hybridation des services est une nouvelle approche qui vise à éviter les éventuels silos internes qui sont des freins à la décision pragmatique. Le SI est partout et Julien Villecroze est déterminé à en faire un accélérateur pour Stelliant.