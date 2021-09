Jscrambler a levé 15 millions de dollars en financement de série A

septembre 2021 par Marc Jacob

Jscrambler a levé 15 millions de dollars en financement de série A pour accélérer le développement de son produit visant à renforcer la sécurité des sites Web. Le tour de table a été mené par Ace Capital Partners, avec la participation d’investisseurs existants, dont Portugal Ventures. Avec l’investisseur précédent, Sonae IM, et maintenant Ace Capital Partners, Jscrambler est soutenu par deux des plus grands investisseurs européens de growth equity centrés sur la cybersécurité.

Le financement sera utilisé pour augmenter les ressources du développement marketing et commercial sur les marchés américain et européen, ainsi que pour renforcer et accélérer la feuille de route R&D afin de répondre aux exigences croissantes de ses clients.

Parallèlement, Jscrambler annonce également la nomination de Pedro Abreu comme administrateur indépendant. Il contribuera à étendre la vision de l’entreprise, à poursuivre sa feuille de route et à l’aider à respecter l’adéquation de son produit avec le marché. Pedro est actuellement directeur des opérations (COO) chez Exabeam et apporte plus de 20 ans d’expérience en matière de stratégie et d’opérations commerciales dans le domaine de la cybersécurité, acquise au sein d’entreprises telles que McAfee et ForeScout.

Ces dernières années, les attaques contre les sites Web des entreprises (banques ou sites d’e-commerce) n’ont cessé de croître, atteignant des sommets en 2021 avec l’attaque de SolarWinds. Ceci a suscité un besoin mondial croissant d’amélioration de l’intégrité des sites Web. Les attaquants se tournent de plus en plus vers les sites Web, vulnérables car requérant une multitude d’applications tierces mal maitrisées (souvent plusieurs dizaines de plugins Javascript sur une simple page web), pour lancer des attaques massives visant à récupérer les données sensibles des millions d’utilisateurs. Les défenses natives des navigateurs actuels et les approches traditionnelles en matière de sécurité ne parviennent pas à remédier à ces faiblesses, ce qui permet aux attaquants de cibler directement le client final (c’est-à-dire tout ce qui se passe sur le navigateur ou le périphérique de l’utilisateur). La protection côté client des applications Web est donc devenue l’une des catégories clés de la sécurité des applications et Jscrambler est reconnu par Gartner comme un leader dans ce domaine.

Après s’être imposée comme la norme en matière de sécurité web côté client, avec une technologie de pointe qui protège le code source des applications web et mobiles de milliers d’entreprises dans le monde, la société cherche maintenant à franchir une nouvelle étape dans le développement de son offre produits. Dans le prolongement d’un solide investissement en R&D depuis plus de dix ans, ce financement permettra également de mettre en place une solution intégrée qui garantit que les propriétaires de sites Web puissent sécuriser efficacement les données des utilisateurs, atténuer la fraude et le détournement des données utilisateurs, et améliorer la conformité aux réglementations (GDPR, CCPA, PSD2, HIPAA, PCI DSS, entre autres) via une solution très simple à deployer.

Solidement implantée sur les marchés américain et européen, Jscrambler cherche à accélérer sa croissance dans ces zones géographiques clés où la demande augmente rapidement.