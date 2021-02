Journée pour un internet plus sûr : Zoom partage les meilleurs pratiques d’une classe virtuelle sécurisée

février 2021 par Zoom

À l’occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, Zoom Video Communications Inc. le spécialiste de la visioconférence dans le cloud rappelle aux organisateurs de réunions en ligne et plus précisément aux enseignants qui assurent leurs cours à distance de l’importance de toujours s’assurer que leurs salles de réunions sont sécurisées. Cette journée rappelle qu’il est important d’évaluer la façon dont sont protégées les interactions en ligne. Voici les 4 fonctionnalités de sécurité essentielles, conçues pour sécuriser la classe virtuelle.