Journée pour un Internet plus sûr en 2021 : Même les enfants peuvent surfer en toute sécurité avec devolo

février 2021 par devolo

c’est la « Journée pour un Internet plus sûr ». Cette journée d’action mettra en lumière les dangers qui attendent, en particulier les plus jeunes, sur Internet. Les enfants et les parents devraient reconnaître ces risques et savoir comment rendre l’accès à Internet aussi sûr que possible.

Le cyber harcèlement en hausse

Les enfants de plus en plus jeunes utilisent Internet, par exemple via des applications divertissantes, éducatives ou bien simplement des vidéos. Nous vivons dans un monde numérique en permanente évolution permettant bien sûr de divertir, mais aussi de travailler et d’apprendre. Cependant, ces sites et applications demandant un accès à Internet peuvent présenter un grand nombre de dangers. C’est ce qui est prouvé, par exemple, par des chiffres alarmants de l’étude « Cyberlife III » datant de novembre 2020 : Selon cette étude, 37,5 % des élèves interrogés avaient déjà été victimes de cybermobbing – une forte augmentation par rapport au résultat de 2017 où la proportion était de 24,2 %. Parmi les exemples de cybermobbing figurent le harcèlement, la coercition ou la diffamation dans les espaces numériques. Cependant, il est loin d’être le seul risque. Internet comporte également des dangers tels que le vol de données personnelles ou d’identités (numériques).

Toutefois, ces risques ne devraient jamais nous faire oublier les aspects positifs d’Internet. Après tout, une présence en ligne permet aux enfants de rester en contact avec leurs amis, de mener des recherches lorsqu’ils étudient et de bien se préparer à leur vie future. Ainsi, la manipulation consciente de ce moyen et les mécanismes de sécurité correspondants sont importants.

Utilisation d’Internet en toute sécurité

Tout d’abord les parents doivent savoir quel contenu les enfants consomment et aussi parler avec eux de leurs façons d’utiliser Internet. Ensuite voici quelques conseils simples à appliquer :

• Toute personne publiant des photos ou d’autres informations en ligne devrait se rendre compte que ces données peuvent tomber entre les mains d’autres personnes, parfois malintentionnées

• Lorsqu’ils sont en ligne, les gens peuvent prétendre être quelqu’un de complètement différent

• Certains hyperliens apparemment inoffensifs peuvent être dangereux et donner accès à vos données ou à des sites peu fréquentables pour les plus jeunes.

Bien sûr, il est extrêmement important pour les parents de s’informer et de toujours parler aux enfants sur un pied d’égalité. La curiosité doit être considérée aussi sérieusement que les angoisses et les problèmes. Enfin, la confiance parents / enfants reste très importante pour contrer les problèmes de cybermobbing.

« Safer Internet » avec devolo

Le matériel et les logiciels intégrant des mécanismes de sécurité fiables sont tout aussi importants. Les spécialistes allemands du réseau de devolo offrent pour leurs adaptateurs devolo Magic des fonctions de protection de pointe telles que le chiffrement 128 bits AES et la possibilité de limiter le temps d’utilisation d’Internet. Les temps d’accès à Internet et plages horaires peuvent être définis par une administration intuitive et facile. Les enfants peuvent donc apprendre progressivement à faire face au monde en ligne. La meilleure façon de le faire est main dans la main avec leurs parents.

Cela fonctionne très bien avec les adaptateurs devolo Magic puisque les adaptateurs transforment chaque prise de courant en un point d’accès Internet haute vitesse – sans fil ou par liaison par câble. Les fonctions Wi-Fi Mesh rendent les connexions extrêmement stables et fiables. Les adaptateurs contrôlent automatiquement, par exemple, la distribution des données et veillent à ce que les terminaux communiquent toujours avec le meilleur point d’accès possible. La prise en charge de la norme de sécurité WPA3 garantit également des connexions extrêmement sécurisées et protège vos données.

Prix et disponibilité

Le tout nouveau devolo WiFi Mesh 2 est recommandé, par exemple, pour obtenir les meilleures performances grâce à l’alliance du CPL et du Wi-Fi Mesh. En plus de deux ports LAN gigabit intégrés, ces adaptateurs offrent une connexion Wi-Fi extrêmement stable pour tous les utilisateurs. Ce kit est disponible avec deux adaptateurs pour 249.90 € ou avec trois adaptateurs pour 369.90 €.

Une autre solution plus abordable est disponible avec le Magic 1 WiFi qui est idéalement adapté aux usages familiaux bénéficiant de connexions Internet ADSL et câblée. Le kit de démarrage avec deux adaptateurs est proposé à 149,90 € et le kit multi-room avec trois adaptateurs est proposé au prix de 239,90 €. On peut aussi acheter un adaptateur seul à 99,90 €,

Tous les prix spécifiés incluent la TVA. Tous les produits mentionnés ci-dessus sont compatibles les uns avec les autres afin que le réseau domestique puisse être étendu avec souplesse. En outre, devolo fournit à tous les produits une garantie de trois ans du fabricant.