Journée mondiale de la sauvegarde des données, l’occasion de faire le point sur la protection des data avec Jean-Pierre Boushira de Veritas Technologies

mars 2022 par Marc Jacob

« Il est clair que l’adoption du multi-cloud permet notamment aux entreprises d’être plus agiles et résilientes. Cependant, le passage à ce type d’environnements amène avec lui de nouveaux enjeux en matière de gestion de données tels que la gestion des coûts, l’augmentation de la complexité opérationnelle, ou encore une plus grande vulnérabilité aux ransomwares. Les acteurs de la menace perfectionnent leurs attaques et les adaptent à des cibles (services et données) basées dans le cloud. Comme le volume de données des entreprises stockées sur le cloud croît de façon exponentielle, il y a fort à parier que cette tendance perdure.

La Journée mondiale de la sauvegarde 2022 est une bonne occasion de rappeler que la mise en place de pratiques robustes de protection des données devrait plus que jamais être une priorité pour les entreprises. Les dirigeants doivent dès maintenant collaborer étroitement avec leurs équipes IT pour prendre les mesures nécessaires. Ensemble, ils doivent mettre en place les bons outils et protocoles capables de provisionner, d’optimiser, et de réparer de façon autonome les services de gestion des données afin d’assurer la sécurité et la disponibilité des données critiques, où qu’elles se trouvent - de la périphérie au cloud. »