Journée mondiale de la sauvegarde - "Une sauvegarde est plus qu’une simple copie" par Christophe Lambert, Cohesity

mars 2020 par Christophe Lambert, directeur Systems Engineering Strategic Business EMEA chez Cohesity

"L’impact des données sur la société, qu’on le juge positif ou négatif, est indéniable. Tantôt présentées comme un nouveau pétrole, tantôt comme un nouvel amiante, le discours alterne entre potentiel infini et cadeau empoisonné. En même temps que notre relation avec les données change, notre relation avec les sauvegardes évolue également. Autrefois considérées comme une police d’assurance couteuse, les sauvegardes sont désormais une source de valeur commerciale, un atout pour le développement applicatif, un support de vérification de la conformité avec les règlements, dans certains cas un remède contre les rançongiciels, et bien plus encore. Les sauvegardes ont évolué de la simple protection des données à un outil clé dans la gestion des données sur site et dans le cloud, un rôle beaucoup plus important sur le plan stratégique que ses humbles origines. En ce dixième anniversaire de la journée mondiale de la sauvegarde, il semble opportun de rappeler aux entreprises qu’une sauvegarde est plus qu’une simple copie. Il s’agit plutôt d’un levier supplémentaire pour une entreprise qui croit au potentiel des données".