Journée du mot de passe : les 3 recommandations d’Avast pour renforcer l’accès à vos comptes !

mai 2021 par Christopher Budd, Global Senior Threat Communications Manager chez Avast

1- Tout d’abord, utilisez des mots de passe uniques : longs, avec des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et (si possible) des caractères spéciaux tels que #, $, ou encore &. Oui, la sécurité de vos comptes passera par cette étape ! Et Avast peut vous y aider grâce à son générateur de mot de passe disponible gratuitement.

2- Adoptez un gestionnaire de mots de passe (si vous n’en avez pas déjà un) pour vous aider à créer et à gérer les dizaines de mots de passe longs et complexes dont on peut avoir besoin pour se sentir en sécurité de nos jours.

3- Rendez-vous sur https://www.avast.com/hackcheck pour savoir rapidement et facilement quels mots de passe ont été compromis, perdus ou volés. Modifiez-les ou fermez les comptes pour lesquels ces mots de passe ont été divulgués : cela permet de s’assurer que personne d’autre ne pourra y accéder.