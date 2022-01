Journée de la protection des données - Commentaire OpenText

janvier 2022 par Andy Teichholz, Global Industry Strategist Compliance and Legal chez OpenText

La réforme de la protection des données a changé le monde à jamais. En ce début d’année 2022, les entreprises sont confrontées à un monde plus audacieux qui exige plus de responsabilité et de fiabilité. Les mesures prises récemment par plusieurs pays pour renforcer les droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée et de traitement des données (comme la loi chinoise sur la protection des informations personnelles) auront une influence mondiale considérable sur les droits à la vie privée et les pratiques liées à la protection des données.

Selon Andy Teichholz, Global Industry Strategist Compliance and Legal chez OpenText, « Les gens sont plus que jamais en mesure d’exercer leurs droits, de soumettre des demandes de droits subjectifs (DDS) et de reprendre le contrôle de leurs informations. Ils veulent comprendre comment leurs données sont utilisées et avoir accès à celles-ci, les corriger, les supprimer et en restreindre l’utilisation. Pour répondre à ces demandes gourmandes en données et surmonter la pénurie de ressources pour soutenir les activités clés de l’entreprise, les organisations doivent adopter l’automatisation des processus de réponse aux demandes de droits subjectifs et appliquer des outils de gestion des cas qui permettent de suivre au mieux les performances et l’efficacité. Un programme bien exécuté qui offre une expérience forte sera essentiel pour améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. »