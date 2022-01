Journée de la protection des données - Commentaire Denodo

janvier 2022 par Olivier Tijou, Vice-Président France, Belux, CH, Russie et Afrique de Denodo

« Avec la dépendance croissante de la société à l’égard du numérique et la menace du phishing, des logiciels malveillants et autres cyber-menaces qui ne cesse de croître, la protection des données personnelles n’a jamais été aussi importante ni aussi complexe. Cette année, la Journée européenne de la protection des données nous donne non seulement l’occasion de réfléchir au chemin parcouru, mais aussi d’envisager comment nous pouvons encore nous améliorer.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu les entreprises se transformer. Cependant, de nombreuses organisations continuent de lutter pour assurer une gestion simple et transparente de leurs données personnelles. L’un des principaux obstacles auxquels elles sont confrontées est que ces données sont généralement réparties dans de multiples dossiers au sein de l’organisation avec des emplacements, formats, protocoles et autorisations différents.

C’est pourquoi les organisations modernisent de plus en plus leurs technologies et adoptent la virtualisation des données. Cette technologie permet aux entreprises d’éviter le déplacement et la création inutiles de multiples copies de données et la perte de contrôle qui en découle. Au lieu de cela, en fournissant un accès facile et complet à tous les référentiels, par le biais d’une couche d’information unique, la virtualisation des données garantit que les données puissent être tracées et auditées en temps réel, quel que soit l’endroit où elles sont stockées et surtout, sans qu’il soit nécessaire de les dupliquer. Elle facilite la conformité avec la législation actuelle tout en permettant aux entreprises de protéger leur actif le plus précieux : leurs données. »