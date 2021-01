Journée de la protection des données - quels conseils pour protéger efficacement les données personnelles ?

janvier 2021 par Lucia Milică, Global Resident CISO pour Proofpoint

La Journée de la protection des données se tiendra demain jeudi 28 janvier. A cette occasion, Proofpoint, leader de la cybersécurité et de la mise en conformité, souligne l’intérêt de mettre en place des mesures réglementaires et invite à se poser les bonnes questions sur les meilleures façons de protéger efficacement les données personnelles.

« La Journée de la protection des données joue un rôle important car elle met en lumière un sujet dont l’intérêt ne fait que croître à mesure que les technologies se développent. La protection de la vie privée numérique est vitale dans notre société connectée, et heureusement, il existe plusieurs moyens pour les consommateurs et les entreprises de protéger de manière proactive leurs données en ligne.

Pour les consommateurs, tout est question de compromis, entre ce que l’on est prêt à partager comme donnée personnelle en échange d’un service. Toute interaction en ligne comporte des risques pour la vie privée, c’est pourquoi il est important de cartographier l’empreinte de ses données numériques, de parler avec son entourage de la protection de la vie privée numérique, de rester vigilant face aux fraudes par email et SMS, et de protéger ses activités de navigation sur le web.

La protection des données sensibles devrait également être une priorité absolue pour les entreprises. Leur plus grand défi est de garantir la confidentialité des données, une bonne gouvernance et la conformité tout en restant performant. Il s’agit d’un équilibre délicat, car les aspects sécurité et vie privée sont liés : se concentrer sur l’un ne peut se faire au détriment de l’autre. Pour de nombreuses entreprises tournées vers l’avenir, une stratégie efficace de protection des données implique d’investir à la fois dans la cybersécurité et la protection des informations, pour maintenir une posture de sécurité solide.

Les compromis en matière de données personnelles seront toujours en question, il est donc plus que jamais nécessaire d’accentuer la sensibilisation autour de la protection des données aujourd’hui et dans les années à venir »