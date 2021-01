Journée de la protection des données : commentaire d’Infoblox

janvier 2021 par Infoblox

« L’environnement des entreprises a évolué, en passant de réseaux sur site à des environnements "cloud first" qui doivent fournir des applications de productivité aux terminaux. En parallèle, la fermeture des bureaux liée à la COVID-19 a accéléré la transformation des méthodes de travail.

Actuellement, les environnements hybrides et multi-cloud exigent que leur sécurité repose sur la protection de périmètres de sécurité sur site. Mais avec l’extension du réseau, la sécurité doit reposer sur la surveillance et l’analyse des flux. Elle doit pouvoir être déployée à distance et protéger les collaborateurs géographiquement dispersés. En effet, le périmètre de l’entreprise s’étend désormais jusqu’à l’individu, où qu’il soit. Dans ce contexte, sécuriser le réseau étendu garantit la vie privée, et donc la confiance.

Les entreprises ont la responsabilité de fournir une protection adéquate en prenant en compte l’interconnexion des systèmes et la responsabilité partagée, comme le requièrent le RGPD et d’autres législations relatives à la protection de la vie privée. »