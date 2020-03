Journée Mondiale de la Sauvegarde : Ne payez plus, sauvegardez !

mars 2020 par Jean-Pierre Boushira, Vice-président Southern Europe chez Veritas Technologies

« Alors que le coût mondial découlant des ransomwares ne cesse de croître, ne payez pas ! Sauvegardez ! En cette journée mondiale dédiée à la sauvegarde, il est temps de faire le point. Les ransomwares génèrent près d’1 milliard de dollars de bénéfices par an, et les entreprises qui ne sont pas cohérentes dans la sauvegarde de leurs données permettent aux criminels de se remplir les poches.

Les attaques de ransomwares existent uniquement parce que certaines entreprises ne peuvent survivre sans leurs données. Ainsi, en supprimant cette dépendance et en s’assurant de pouvoir retrouver l’accès aux données, les entreprises peuvent non seulement éviter de répondre aux demandes des cybercriminels mais aussi assurer la limitation des risques liés à ce type de menace. Pour y parvenir, il est indispensable d’être bien préparé et d’avoir une stratégie de sauvegarde solide.

« Les entreprises doivent s’assurer de créer des copies de sauvegarde de leurs données et de les maintenir isolées et hors ligne pour les garder hors de portée des hackers. De plus, elles doivent surveiller et restreindre de manière proactive leur accessibilité tout en s’assurant que les sauvegardes soient effectuées régulièrement pour éviter toute perte de données. Enfin, les entreprises doivent tester à de nombreuses reprises et régulièrement leurs défenses contre les ransomwares.

Ce type de menace frappe sans prévenir et ne fait aucune distinction. Cela peut arriver à toutes les entreprises, quel que soit leur profil (taille, secteur, etc.). Malgré les efforts fournis, toute entreprise sera tôt ou tard l’objet d’une attaque. Ce qui distingue une victime d’une autre, c’est la capacité de celle-ci à rebondir, qui dépend finalement de sa stratégie de sauvegarde.

Lors d’une attaque par ransomware, les entreprises non préparées se sentent souvent désœuvrées et finissent par se plier aux exigences des hackers. Nous profitons de cette journée mondiale pour rappeler à chacune des entreprises que la sauvegarde est un outil de protection, grâce à la préparation qu’elle permet à l’entreprise et la pérennité qu’elle concède aux données. Ne payez pas, sauvegardez ! »