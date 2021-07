John Pagliuca, President et CEO, N-able : Notre entrée en Bourse va nous permettre de renforcer nos partenariats avec les MPS

juillet 2021 par Marc Jacob

N-able est un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels conçus pour permettre aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accompagner la transition numérique des PME. La société vient d’annoncer son entrée en Bourse au New York Stock Exchange qui fait suite à sa stratégie pour étendre sa présence dans le monde. Pour John Pagliuca, President et CEO, N-able cette entrée en Bourse va permettre à son enterprise d’encore plus accroître sa presence et de renforcer ses partenariats avec les MPS. Pour lui ces derniers savent que sa priorité est d’investir dans leur réussite, en ajoutant de l’innovation à sa plateforme et des ressources qui leur permettent de développer leurs propres entreprises.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

John Pagliuca : N-able est un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels conçus pour permettre aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accompagner la transition numérique des PME. Notre plateforme permet aux MSP de superviser, gérer et protéger les systèmes, les données et les réseaux de leurs clients. Nous grandissons lorsque nos partenaires grandissent. Notre mission est de les aider à fournir des offres de services via notre plateforme et d’être acteurs dans leur capacité à attirer, développer et fidéliser leurs clients. Nous proposons également des ressources gratuites de formation, d’apprentissage et de marketing axées sur la croissance pour contribuer au succès de nos partenaires.

Global Security Mag : Vous avez annoncé votre entrée en Bourse au New York Stock Exchange, quels sont vos objectifs ?

John Pagliuca :Nous pensons qu’il existe d’importantes opportunités de croissance sur notre marché ; nous souhaitons concentrer nos investissements pour capitaliser sur ces opportunités et accélérer la croissance des revenus. Notre objectif est d’étendre l’empreinte de nos partenaires MSP, d’élargir notre portée, de stimuler l’innovation et de fournir nos solutions à l’échelle mondiale en ciblant les marchés où nous avons une présence et des canaux de distribution établis.

Global Security Mag : Quel va être le cours de l’action ?

John Pagliuca :Le cours de notre action peut être suivi à la Bourse de New York sous le symbole : NABL. Les principales raisons de notre scission étaient de nous concentrer davantage sur les initiatives stratégiques et de faire des investissements ciblés pour la croissance. Nous pensons que N-able est parfaitement positionné pour se développer et augmenter ses bénéfices au fil du temps, ce qui devrait avoir pour résultat une valorisation de notre action.

Global Security Mag : Quelle est la réaction de vos partenaires ?

John Pagliuca : Nos partenaires sont très heureux, car ils font partie de l’aventure. Avec N-able, nos partenaires ont l’assurance de faire équipe avec des dirigeants qui évoluent dans ce secteur depuis des années, voire des décennies, et dont le souhait est de mettre en place des objectifs et des stratégies profitables à tous. Beaucoup de nos partenaires et de membres de l’équipe N-able s’appellent par leur prénom et travaillent ensemble depuis dix ans ou plus. De nombreuses amitiés se sont créées. Cela nous rend tous fiers de la communauté dont nous faisons partie.

Global Security Mag : Quelles sont les opportunités de marché que vous souhaitez obtenir grâce à cette introduction en bourse ?

John Pagliuca : Au cours des deux dernières années, nous avons élargi notre présence dans le monde en ciblant les marchés où nous avions une présence établie et des relations solides avec nos partenaires de distribution. Désormais, en tant qu’entreprise indépendante, nous allons poursuivre ce travail, en renforçant notre personnel sur le terrain pour soutenir nos fournisseurs de services gérés (MSP) et nos distributeurs dans leur langue locale, et en investissant dans des solutions spécifiques au marché. Nos partenaires MSP différencient leurs offres en fonction des besoins de leur région. Grâce à nos équipes de terrain et à nos partenaires de distribution, nous sommes en mesure d’adapter notre plateforme et nos services pour aider les MSP à faire progresser leurs objectifs commerciaux.

Global Security Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

John Pagliuca :L’étape que nous venons de franchir avec notre entrée en bourse est le résultat de près d’une année de transactions et de plus de 20 ans d’accompagnement de nos partenaires fournisseurs de services gérés (MSP) dans la transition numérique des petites et moyennes entreprises. Notre objectif est de fournir une sécurité, une flexibilité, une expertise et des performances de premier ordre à notre base de partenaires en constante évolution, actuellement composée de plus de 25 000 MSP en charge de plus de 500 000 PME et de plus de 7 millions de terminaux. Nos partenaires savent que notre priorité est d’investir dans leur réussite, en ajoutant de l’innovation à notre plateforme et des ressources qui leur permettent de développer leurs propres entreprises. Nous en faisons notre mission.