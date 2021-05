Job dating virtuel le 18 mai : + de 500 opportunités de carrières dans la tech à Lannion - Côte de granit rose

mai 2021 par Marc Jacob

La technopole Anticipa, associée à la Région Bretagne, à Lannion Trégor Communauté et Bretagne Développement Innovation, se mobilise autour d’une action ciblée : attirer des candidats qualifiés à Lannion - Côte de granit rose et motivés par les opportunités de carrière dans la tech et la qualité du cadre de vie et de travail. Les métiers du numérique à portée de clic !

Les entreprises du territoire ayant les plus importants besoins de recrutement se présenteront lors d’un événement en ligne le 18 mai prochain.

• Qualcomm recrute une dizaine de personnes pour la création de son centre de R&D sur la 5G (Software & Hardware).

• Ericsson recrute 20 postes d’ingénieurs xG, 5G, réseau, IA et cybersécurité pour son centre de R&D à Lannion.

• b<>com recrute 90 personnes pour accélérer son ambition souveraine dédiée aux réseaux privés 5G et au-delà avec des postes software et hardware (Développeurs / devops Core & radio Network, integration end-to end, validation system, scrum master, architecte cyber…) mais aussi responsables commerciaux pour les réseaux privés, partenariat, avant-vente…

• Le centre R&D cybersécurité de Nokia offre 97 postes à pourvoir (cloud, cybersécurité, telecom…).

• Synacktiv recrute 5 postes en cybersécurité (pentester et reverser, digital ninja, développeurs full stack, python/JS orientés sécurité défensive.

• Experis recrute 70 techniciens et ingénieurs (automatisation, tests et validation, réseaux & telecoms, développeurs java, springboot, Nodejs, Helpdesk…).

• AKKA technologies ouvre 20 postes autour de la 5G, de la cybersécurité, du cloud et du logiciel embarqué.

• Open recrute 25 postes de développeurs web et logiciel, directeurs de projet, chefs de projet, etc.

• Sipartech recrute des techniciens et ingénieurs (réseaux & telecoms, IP, transmission, prise de mesure…) ingénieurs, chefs de projet télécoms, techniciens infrastructure, business developer, etc.

• APITIC recherche des techniciens et ingénieurs pour des fonctions technico-commerciales, support, delivery et marketing.

• Quanteo/Eco compteur recherche des profils dont des développeurs IHM embarqués.

• Keyyo communications recrute entre autres des techniciens et ingénieurs télécom en cœur de réseaux VoIP, système/DBA/BI ainsi que des développeurs d’applications FullStack et Devops.

Un jobboard digital recueille plus largement également déjà 150 annonces de recrutement (dont certaines pour plusieurs postes).

Un format distanciel dynamique

Pensé sur un format court, en distanciel, à l’heure du déjeuner pour accueillir un maximum de candidats, le job dating sera marqué par 4 temps forts :

• une présentation du territoire et des modalités d’accompagnement par la technopole Anticipa,

• un pitch de 5 minutes des 10 entreprises présentes qui recrutent le plus,

• une présentation des modalités de candidature.

Les candidats pourront poser toutes leurs questions lors d’échanges avec les entreprises et le territoire via un espace dédié à chaque structure. Les offres des postes à pourvoir sont publiées dès maintenant sur le site www.workinlannion.bzh. Les candidats peuvent déjà postuler en ligne via le job board et si leur profil est retenu, convenir d’un échange personnalisé avec les recruteurs selon leurs disponibilités.

Les atouts d’une métropole et d’une ville de taille moyenne pour un épanouissement professionnel et familial

Alors que la crise renforce l’envie de changement de vie de beaucoup d’urbains, Lannion, ville à taille humaine à proximité immédiate de la mer et de la Côte de granit rose, offre un marché de l’emploi dynamique et un marché de l’immobilier attractif (1572 €/m2 à Lannion contre 11 198 €/m2 à Paris). Randonnées, balades, voile, kite-surf, plongée, vélo le long des côtes et toutes les activités qui sentent bon les vacances sont disponibles toute l’année.

Territoire résolument technologique avec un pôle télécom à la pointe, Lannion, labellisé French Tech concentre près de 150 entreprises numériques, 5000 emplois industriels et innovants, 3500 chercheurs dans le domaine du numérique.

Ville de 20 000 habitants sur une agglomération de 100 000 habitants, Lannion est un territoire atypique avec une forte concentration d’innovation où se côtoient grands groupes internationaux, PME et startups. Au cœur de la magnifique Côte de Granit rose, on peut y vivre un quotidien qui allie cadre de vie et carrières professionnelles riches et diversifiées.

Pratique

Lien pour accéder au job dating le 18 mai : sur inscription sur www.workinlannion.bzh

Horaires : 12h - 13h15

Jobboard : http://jobboard.technopole-anticipa.com/

A propos de la Technopole Anticipa

Accélérateur d’innovation, la technopole Anticipa est l’interface incontournable des projets d’entreprise à caractère innovants ou industriels sur le territoire de Lannion Trégor Communauté et de Guingamp Paimpol Agglomération depuis 1988.

Elle concentre ses actions sur 5 filières d’excellence et anime une communauté de porteurs de projets, de startupers, d’entrepreneurs, d’industriels, de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants et d’institutionnels. Anticipa est à la fois une technopole (projets innovants), une agence de développement industriel (projets industriels ou à vocation industrielle) et le coordinateur local de la French Tech Brest Plus Lannion/Morlaix/Quimper et de la communauté French Tech Lannion.

Pour en savoir plus : https://www.technopole-anticipa.com...