Jizô obtient le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification élémentaire

juin 2021 par Marc Jacob

Jizô est une solution de cybersécurité destinée aux réseaux les plus sensibles des industries et des administrations les plus importantes du pays. Attestant de sa conformité aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité promues par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la qualification de la sonde Jizô constitue une recommandation par l’État français pour l’utilisation de la sonde Jizô à ces fins. Le Visa de sécurité atteste de la robustesse du produit, de la compétence de Sesame IT et garantit son engagement à respecter les critères de confiance.

L’action et la mission de Sesame IT s’inscrivent dans le cadre de la loi de programmation militaire (loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013). La sonde de détection Jizô répond aux exigences de son article 22 qui impose aux Opérateurs d’importance vitale (OIV) le renforcement de la sécurité des systèmes d’information critiques qu’ils exploitent : les systèmes d’information d’importance vitale (SIIV).

Cette qualification permet désormais aux plus de 200 opérateurs publics ou privés (répartis dans 12 secteurs d’activités), dont les activités sont indispensables au bon fonctionnement et à la survie de la Nation, de disposer d’une solution souveraine et durcie, d’excellence française. Ceci pour renforcer la sécurité de leurs SIIV afin de lutter efficacement contre les menaces et actes de malveillance (terrorisme, sabotage, cyberattaque) et les risques technologiques.

Les attaques contre les services et infrastructures essentiels à la (sur)vie des nations se multiplient. Deux exemples récents ont notamment marqué les esprits. La récente attaque contre le réseau d’eau potable de Floride et plus récemment l’attaque par ransomware contre le plus grand oléoduc des Etats-Unis. En France, le directeur de l’ANSSI, Guillaume Poupard, a récemment fait le bilan des attaques. La France, comme les autres pays, est confrontée à trois grandes menaces : l’espionnage, la grande criminalité et des risques quasiment militaires. La cyber criminalité explose. A périmètre constant, le nombre de cyberattaques par rançongiciels traitées par l’ANSSI a été multiplié par 4 de 2019 à 2020, passant de 54 à 192.