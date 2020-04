Jeudi 9 avril à 09h00 (UTC +2) Webinaire de SCALEWAY !

avril 2020 par Marc Jacob

Suite à ce webinaire vous serez capable de distinguer les différents types de workload et de savoir comment tester votre infrastructure pour mieux gérer les pics de charge. Nous verrons comment l’offre de serveur Bare Metal cloud répond à la gestion de pic de charge pour votre infrastructure.

En toile de fond, (re)-découvrez nos différents produits disponibles et leurs avantages : Bare Metal, Serveur dédié et les services du Cloud Computing avec Scaleway Elements. Les experts Scaleway présents seront vos guides au travers de cette présentation panoramique, et seront toujours à votre écoute pour répondre à vos questions en direct.