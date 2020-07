Jeudi 23 juillet, à 10h00 - Webinaire Sécurité et confidentialité sur Zoom

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans le cadre de son plan à 90 jours visant à améliorer la sécurité et la confidentialité de sa plateforme, Zoom s’est engagée à faire de la sécurité et de la confidentialité de tous les utilisateurs une priorité. Nous avons toujours été à la pointe de l’innovation, tant en termes de vitesse que d’ampleur. Zoom s’est engagée à atteindre ces objectifs en tenant compte de la confidentialité et de la sécurité.