Jeudi 13 février à 16h00 Webinar Analyse Patch Tuesday Edition Février 2020

février 2020 par Marc Jacob

Ivanti, l’entreprise qui unifie l’IT pour mieux gérer et sécuriser l’espace de travail numérique, organisera le jeudi 13 février 2020 à 16h00 la prochaine édition de son Webinar Analyse Patch Tuesday en français.

Eric Vincent, Ingénieur Avant-Vente chez Ivanti France, fera le point sur les correctifs de sécurité Microsoft et applications tierces publiés à l’occasion du Patch Tuesday de février 2020.

Agenda :

Les patchs et mises à jour

Les patchs (correctifs, correctifs de sécurité, mises à jour, etc.) des produits Microsoft sont, sauf cas particulier, publiés de manière groupée, le second mardi de chaque mois. Ce "Patch Tuesday" est devenu synonyme du jour où les créateurs de logiciels mettent à disposition leurs mises à jour de sécurité.

Tout sur les correctifs et le patch management

La gestion des correctifs de sécurité, ou patch management, est aujourd’hui l’un des éléments clés de la protection des Systèmes d’Information. Il y a quelques années encore, elle n’était nécessaire que sur un sous-ensemble relativement restreint de systèmes. Aujourd’hui, ce n’est plus aussi simple. Ivanti reviendra sur les stratégies de gestion des correctifs de sécurité, les éléments à surveiller, les produits à tester correctement et les correctifs à déployer en priorité.

Session Q&A approfondie et technique

Inscriptions sur https://www.ivanti.fr/lp/patch/webi...