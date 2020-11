Jeudi 10 décembre 14:00 à 17:00 : Le forum d’innovation Vertiv sur le refroidissement des datacenters

novembre 2020 par Marc Jacob

Les conférenciers :

• Giordano Albertazzi, president EMEA, Vertiv

• Peter Lambrecht, VP sales key accounts EMEA, Vertiv

• Lucas Beran, analyste principal, Omdia

Agenda : 14:00 - 15:00 - Table ronde : L’évolution du refroidissement des datacenters : Répondre de manière fiable à la demande future Cette table ronde explore l’évolution des exigences des clients et la manière dont Vertiv répond efficacement aux défis complexes du refroidissement. La session comprend également une présentation sur les tendances du marché par l’analyste d’Omdia, Lucas Beran, qui partagera sa vision des dernières tendances du marché et des principaux défis à relever pour faire face à des charges de travail de plus en plus importantes et de plus en plus denses.

15:00 - 16:00 - Vitrine de l’innovation produit depuis le centre d’expérience client Vertiv

Découvrez une nouvelle gamme d’innovations produits grâce à des démonstrations inédites de réalité augmentée et des explications détaillées avec les responsables produits de Vertiv. En savoir plus

16:00 - 17:00 - Table ronde interactive

Participez au débat avec les experts Vertiv provenant de l’univers du datacenter pour discuter de vos propres défis et pour obtenir les réponses à vos questions.

Participer : Inscrivez-vous gratuitement ici