Jérôme Durand, HACKTIV’SUMMIT : L’événement Cyber pour se challenger et partager ses retours d’expériences dans une ambiance conviviale et disruptive !

février 2022 par Marc Jacob

En 2022, HACKTIV’SUMMIT proposera de nombreuses nouveauté, que Jérôme Durant, le DG du salon nous présente lors de cette interview exclusive. L’objectif de cet événement est de proposer un lieu pour que les décideurs RSSI, DSI… puisse se challenger et partager leurs retours d’expériences dans une ambiance conviviale et disruptive !

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés d’HACKTIV’SUMMIT ?

Jérôme Durand : HACKTIV SUMMIT est le seul évènement de la Cybersécurité à taille humaine ou la convivialité et le partage d’expérience entre les CISO et prestataires Cyber les plus innovants sont de mise !

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Jérôme Durand : Cette année, nous avons monté un Comité de pilotage d’exception accompagne cette édition 2022 pour co-construire les thèmes stratégiques des 9 ateliers débats stratégiques parmi lesquels :

Laurent AMSEL CARREFOUR RSSI Groupe

Alain BERNARD L’OREAL RSSI Groupe

Gilles BERTHELOT SNCF RSSI Groupe

Sophie BOUILLAND TRANSDEV RSSI Groupe

Alain BOUILLE CESIN DG

Frédéric GOURJAULT SAFRAN RSSI Groupe

Stéphane TOURNADRE SERVIER DSSI Groupe

La seconde nouveauté est la création d’une activité ludique et en extérieur : visite de l’hippodrome de Deauville ou activité ludique et sportive sur la plage est prévue.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2022 ?

Jérôme Durand : Cette année, il y aura trois temps forts : Le premier est constitué par les 9 ateliers débats qui permet aux décideurs de partager leurs idées et de faire part de leur retour d’expérience. Le deuxième est l’aspect networking lors des repas d’affaires et des diners pour discuter ensemble de façon conviviale.

Enfin, le troisième temps fort reste les meetings one to one avec des rendez-vous de 25 minutes où les décideurs échangent avec les fournisseurs. Ceci permet d’avoir des discussions constructives en traitant des projets et des solutions en regards.

Vous trouverez des informations complètes : https://www.republikgroup-it.fr/hac...

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Jérôme Durand : Nous attendons près de 200 participants.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Jérôme Durand : HACKTIV SUMMIT, c’est profiter d’une immersion sur 2 jours à l’Hôtel Royal de Deauville entre pairs : RSSI, Directeurs Cybersécurité de grandes entreprises et d’ETI et les meilleurs fournisseurs Cyber pour se challenger et partager ses retours d’expériences dans une ambiance conviviale et disruptive !