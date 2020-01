Jean-Yves Montabord de Digitnoveo Group a été nommé en tant que Nouveau consultant partenaire

janvier 2020 par Marc Jacob

2020 commence bien pour la marketplace the8bits.com avec l’arrivée du consultant Jean-Yves Montabord, directeur et fondateur de Digitnoveo Group. Outre des services de conseil en réseau Wifi et en téléphonie mobile pour les entreprises, Digitnoveo a un crédo simple qui devrait séduire tous les techniciens soucieux d’une bonne gestion : « aligner votre IT avec vos défis business et réduire vos coûts ». Cette philosophie est totalement compatible avec celle de The8bits qui propose aux entreprises une réduction de leurs couts d’achat sur un modèle SBT (Self Booking Tools).