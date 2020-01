Jean-Pierre Brulard est nommé Vice-président exécutif des ventes mondiales de VMware

janvier 2020 par Marc Jacob

Jean-Pierre Brulard prend la direction des ventes mondiales pour les Amériques, l’Asie-pacifique et la région EMEA ainsi que de l’avant et après-vente et de l’ensemble des canaux de distribution à travers le monde.

Il était précédemment en charge de l’activité stratégique et opérationnelle de la région EMEA pour VMware après avoir dirigé pendant 6 ans la zone Sud EMEA.

Diplômé de l’ESC Normandie et fort de plus de 35 ans d’expérience à ces postes de direction au sein des plus grandes entreprises technologiques au monde telle que Business Objects, SAP, IBM, Sun Microsystems et Unisys, Jean-Pierre Brulard aura à cœur d’accompagner la transformation numérique des clients de VMware.