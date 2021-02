Jean-Michel Tavernier promu Regional Director Ivanti France

février 2021 par Marc Jacob

Ivanti, la plateforme d’automatisation qui contribue à rendre chaque connexion informatique plus intelligente et plus sécurisée, annonce la nomination de Jean-Michel Tavernier au poste de Regional Director Ivanti France. Jean-Michel aura en charge le pilotage de l’ensemble de l’activité France, l’harmonisation du portefeuille clients et l’accélération des performances du groupe. Cette nomination intervient peu de temps après l’officialisation du rachat de MobileIron, Pulse Secure et le projet d’acquisition de Cherwell par Ivanti.