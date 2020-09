Jean-Michel Tavernier, MobileIron : les RSSI doivent se concentrer sur la protection des outils de mobilité

septembre 2020 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Jean-Michel Tavernier : Nous allons présenter toute notre offre de sécurité, anti malware, anti phishing du mobile. Ainsi que la sécurisation des applications cloud comme O365, Teams, Zoom, SFDC, etc…

GS Mag : Quelle va être le thème de votre conférence cette année ?

Jean-Michel Tavernier : Cette année nous faisons venir un Hacker Français Elliot Alderson qui va nous démontrer la simplicité de se faire pirater les mobiles par des attaques de type Man in the Middle, Playstore, phishing, …

GS Mag : Face au Covid, quelles actions commerciales avez-vous menées pour aider vos clients ?

Jean-Michel Tavernier : Nous avons proposé à nos clients pendant la période du confinement des licences gratuites pour leurs mobiles/Tablettes/W10/MAC, ceci afin de faciliter l’IT et le téléworking.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2020/2021 ?

Jean-Michel Tavernier : L’offre pour les trimestres à venir va s’accentuer sur la sécurité et sur le ZSO, à savoir nous éradiquons les mots de passe (source importante de piratage)

GS Mag : Qu’elle sera votre stratégie commerciale pour cette année ?

Jean-Michel Tavernier : Meilleure couverture client tant commerciale qu’avant-vente par un focus grand compte et large account.

Nous allons continuer proposer à nos plus gros clients un Customer Advocate qui régulièrement les suit techniquement et anticipe les besoins des clients.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Jean-Michel Tavernier : Aujourd’hui vous avez bien sécurisé vos Data Center (2x Firewall), PC de bureau avec des EDR ou des anti-virus, mais vous ne vous êtes jamais occupé des Mobile. 60% des utilisateurs nomades utilisent le mobile pour les emails, les applications métiers et cet appareil n’est nullement protégé et est une porte ouverte aux pirates.