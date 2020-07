Jean-François Guyomar nommé Directeur Général du groupe Orians

juillet 2020 par Marc Jacob

En tant que Directeur Général du groupe Orians, Jean-François Guyomar aura pour mission d’accroître la synergie commerciale entre les entreprises, de définir les stratégies et d’accompagner leurs exécutions. Il sera également chargé de veiller à la rentabilité et à la pérennité des entreprises ainsi qu’à l’accompagnement des différents managers dans les relations stratégiques avec les clients. Au sein du groupe Orians, Jean-François Guyomar reporte directement à Laurent Delaporte.

Diplômé d’un DESS Réseau et Télécom de l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Jean-François Guyomar, 58 ans est passionné par le monde des nouvelles technologies et leur rôle indispensable dans la transformation numérique de l’entreprise.

Avant de rejoindre le groupe Orians, Jean-François Guyomar occupait la fonction de Directeur Général de Proservia France. Il fut également Directeur Exécutif des activités SI et Télécom du Groupe ALTEN, Directeur Grands Comptes France de SAP, Vice-Président Monde des ventes de CNET Channel et Directeur des Ventes Indirectes Europe chez Netscape.