Jaya Deshmukh nommée Vice-présidente de Colt en charge de la stratégie et de la transformation

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Colt Technology Services annonce la nomination de Jaya Deshmukh au poste de Executive Vice President (EVP) en charge de la stratégie et de la transformation.

Directement rattachée à la CEO de Colt, Keri Gilder, Jaya Deshmukh aura pour mission de gérer et piloter la feuille de route et les relations stratégiques de Colt, tout en s’efforçant d’atteindre les objectifs fixés et de pérenniser la vision globale de l’entreprise.

Jaya rejoint Colt après avoir travaillé chez Google Cloud, où elle occupait le poste de responsable de la stratégie pour la région EMEA, chargée de la définir et de veiller à son déploiement dans cette région. Elle a également travaillé chez Microsoft, PwC et Cognizant, où elle était responsable de la mise en œuvre de solutions numériques et de l’accélération de l’adoption du cloud.

Jaya est basée à Londres avec ses deux filles et a pris ses fonctions au début du mois de mai.