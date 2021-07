Jay Parikh rejoint Lacework au poste de co-CEO

juillet 2021 par Marc Jacob

Lacework annonce que Jay Parikh, visionnaire technologique et leader de longue date sur le secteur, a intégré la société au poste de co-CEO. Jay Parikh avait rejoint Lacework en tant que conseiller en mai dernier, après avoir occupé le poste de Vice-Président, Responsable Ingénierie et Infrastructure chez Facebook, où il a dirigé une équipe internationale de plusieurs dizaines de milliers d’employés qui ont développé et fait évoluer les infrastructures et plateformes logicielles et matérielles.

L’actuel CEO, David "Hat" Hatfield, qui a rejoint Lacework en février dernier, a conduit le recrutement de Jay Parikh. David Hatfield restera Président et co-CEO de la société, et continuera à diriger la stratégie commerciale, le développement commercial / expansion sur le marché et les opérations. Jay Parikh, qui rejoint également le Conseil d’Administration de Lacework, pilotera le moteur d’innovation de la société, incluant les produits, l’ingénierie et l’infrastructure. Ensemble, les deux dirigeants s’associeront à Vikram Kapoor, fondateur et CTO de Lacework, pour poursuivre la vision qu’il a contribué à établir lors du lancement de Lacework en 2015.

Jay Parikh est l’un des rares leaders technologiques à avoir architecturé, construit et exploité une infrastructure cloud à grande échelle. Chez Facebook, son équipe s’est attaquée aux défis technologiques et de mise à l’échelle les plus complexes du secteur, innovant dans tous les domaines, de l’infrastructure physique - centres de données, serveurs, réseaux, câbles sous ?marins - aux milliers de systèmes logiciels, de données/IA et de sécurité à grande échelle qui, ensemble, donnent vie à la famille d’applications Facebook. Cela a permis à Facebook de faire passer sa communauté de 300 millions à plus de 3 milliards de personnes dans le monde, qui communiquent et se connectent constamment les unes aux autres en temps réel. Jay Parikh a également joué un rôle majeur dans des initiatives qui ont transformé le secteur, comme l’Open Compute Project et le Telecom Infra Project. Avant de rejoindre Facebook, Jay Parikh a supervisé l’ensemble du développement des produits, de l’infrastructure de base, de la gestion des produits et des opérations pour la plateforme de réseau social de la société Ning. Chez Akamai Technologies, où il a rencontré David Hatfield, Jay Parikh a participé à la création de l’une des plateformes cloud les plus importantes et les mieux distribuées au monde. Dans son nouveau rôle de co-CEO, il pilotera l’équipe technologique en pleine croissance de Lacework, ainsi que les efforts de recherche et développement, à mesure que l’entreprise se développe pour répondre à la demande, forte et toujours croissante, pour la plateforme Lacework.

La nomination de Jay Parikh en tant que co-CEO s’inscrit dans le prolongement du renforcement de l’équipe de direction et du comité consultatif de Lacework avec certains des plus grands penseurs de l’industrie technologique. En mai dernier, Lacework avait annoncé que Murray Demo, ancien CFO d’Atlassian, Rubrik et Adobe, entre autres, avait rejoint le Conseil d’Administration de Lacework. La société a également accueilli Adrian Ludwig, CISO d’Atlassian, et Frank Slootman, CEO de Snowflake, en tant que Conseillers pour la société.

L’arrivée de Jay Parikh en tant que co-CEO intervient dans un contexte de croissance continue record pour Lacework. Au premier trimestre 2021, Lacework a annoncé que son chiffre d’affaires avait triplé par rapport à l’année précédente, grâce à la multiplication par 5 du nombre de nouveaux clients, dont près de la moitié proviennent de la concurrence, à l’expansion de son écosystème de partenaires et à une augmentation de près de 300 % du nombre d’employés par rapport à l’année précédente. Avec huit trimestres consécutifs de croissance régulière des revenus, Lacework continue d’accroître considérablement sa part de marché.