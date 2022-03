Jamf lance l’offre « Bring-Your-Own Device »

mars 2022 par Marc Jacob

Le service Discovery d’Apple est une fonctionnalité qui permet l’inscription des utilisateurs en fonction de leur compte, c’est-à-dire un workflow qui rationalise la façon dont les utilisateurs finaux inscrivent leurs appareils personnels tout en séparant les données personnelles de celles de l’entreprise. Pour ce faire, un identifiant Apple personnel est associé aux données personnelles et un identifiant Apple géré est associé aux données de l’entreprise. Il permet également une gestion limitée des appareils à l’aide d’un ensemble de configurations qui associent la gestion à l’utilisateur et non à l’appareil entier.

Ce workflow présente de nombreux avantages, notamment :

• Une sécurité améliorée car il n’y a pas d’URL organisationnel nécessaire pour s’inscrire, donc moins de potentiel pour une attaque de phishing.

• La gestion informatique « juste ce qu’il faut » : les administrateurs informatiques peuvent toujours gérer et sécuriser les données de l’entreprise sur l’appareil en déployant automatiquement des configurations pour l’accès au Wi-Fi, au VPN, au courrier électronique et à d’autres services d’entreprise.

• La protection et la confidentialité des employés en séparant les données personnelles des données de l’entreprise pour assurer la préservation de la vie privée des utilisateurs, en garantissant que le service informatique peut uniquement gérer les informations de l’entreprise et non accéder aux applications ou données personnelles.

• Une inscription simplifiée qui permet aux utilisateurs d’inscrire leur appareil personnel à Jamf en quelques clics, par le biais d’un workflow qui leur est familier - en utilisant l’application Paramètres de leur appareil.

La nouvelle offre BYOD de Jamf est disponible dès maintenant. Les clients peuvent y accéder à cette offre via les plans Business et Enterprise de Jamf sans frais supplémentaires, ou pour 6 dollars par appareil et par an. Cette offre est uniquement disponible pour les appareils iOS et iPadOS.