Jamf étend sa collaboration avec Microsoft Enterprise Mobility + Security

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Grâce à cette offre, les entreprises peuvent choisir Jamf pour la gestion d’iOS tout en partageant des informations importantes sur les appareils, comme le statut de conformité, avec Microsoft Endpoint Manager. Les équipes informatiques peuvent utiliser les fonctionnalités de Jamf pour la gestion de l’écosystème Apple, tout en exploitant l’accès conditionnel optimisé par Azure Active Directory et Microsoft Endpoint Manager pour s’assurer que seuls les utilisateurs fiables des appareils conformes, utilisant des applications approuvées, sont en mesure d’accéder aux données de l’entreprise.

La conformité des appareils iOS devrait être disponible pour tous les clients de Jamf dans le courant de l’année.

Les entreprises bénéficient déjà de la possibilité de tirer parti de l’accès conditionnel sur les appareils MacOS, en partageant les données d’inventaire de Jamf avec Microsoft Endpoint Manager. L’annonce aujourd’hui d’une collaboration élargie ajoute la prise en charge d’iOS. Les équipes informatiques peuvent désormais empêcher un utilisateur autorisé d’utiliser tout appareil macOS ou iOS non conforme aux politiques de sécurité, et tirer parti de Jamf Self Service pour y remédier.

Jamf résout ce problème en demandant à l’utilisateur d’enregistrer les appareils qu’il souhaite utiliser pour accéder aux applications connectées à Azure Active Directory, y compris les applications Microsoft 365. Tout d’abord, des critères de conformité sont établis et mesurés sur l’appareil iOS par Jamf. Les informations sur l’appareil collectées par Jamf sont ensuite envoyées à Microsoft Endpoint Manager. Enfin, Endpoint Manager vérifie l’état de conformité de l’appareil et utilise Azure Active Directory pour autoriser ou refuser l’accès de manière dynamique. Si l’appareil n’est pas conforme, une notification est envoyée à l’utilisateur, qui doit y remédier dans Jamf Self Service.