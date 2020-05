Jamf ajoute la protection des logiciels malveillants macOS et la transmission des journaux unifiés

mai 2020 par Marc Jacob

Dans le contexte actuel, de plus en plus d’entreprises revoient leurs politiques en matière d’employés à distance et de travail à domicile. Les employés utilisant leur ordinateur à domicile, de nouveaux risques de sécurité apparaissent. Aujourd’hui, pour mieux servir les entreprises qui se concentrent sur la sécurisation de leur personnel à distance, Jamf a annoncé qu’il a ajouté des capacités de protéger des logiciels malveillants connus et de transfert de journaux unifiés à son produit de protection des terminaux d’entreprise, Jamf Protect.