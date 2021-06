Jamf Setup et Jamf Reset lance Single Login

juin 2021 par Marc Jacob

Jamf, l’expert en Apple Enterprise Managment, lance un nouveau workflow de connexion unique, appelé « Single Login », pris en charge par Jamf Setup et Jamf Reset pour simplifier et sécuriser les déploiements d’appareils partagés. Avec cette nouvelle version, les identifiants cloud d’un utilisateur peuvent être utilisées pour provisionner et déprovisionner instantanément un appareil iOS ou iPadOS en fonction de ses besoins individuels - tout en prenant en charge un workflow d’authentification unique natif, sans fil et sans que le service informatique ait à toucher l’appareil.

Jamf Setup et Jamf Reset ont été lancés il y a trois ans pour permettre à un seul appareil de prendre en charge plusieurs cas d’utilisation personnalisés - une capacité qui a changé la donne pour les administrateurs informatiques et les utilisateurs dans tous les secteurs. Cependant, de nombreux travailleurs de première ligne utilisant des appareils iOS partagés ressentent une « fatigue de connexion » due à la connexion répétée à plusieurs applications pour leur travail quotidien. En outre, les utilisateurs finaux ne disposent pas d’un moyen rationalisé de rafraîchir leurs informations d’identification sur l’appareil partagé à la fin de leur service, afin qu’il soit prêt pour l’utilisateur suivant.

Le lancement de Single Login vise à aider les utilisateurs d’un appareil iOS partagé à bénéficier d’une expérience Apple transparente sur leur appareil, similaire à celle dont ils disposent sur leur appareil personnel. La configuration de Jamf et la réinitialisation de Jamf avec Single Login ont pour but de :

Rationaliser le workflow de l’utilisateur final - Jamf Setup et Jamf Reset avec Single Login offrent aux travailleurs de première ligne un moyen simple de commencer et de terminer l’utilisation d’un appareil partagé, sans technologie complexe ni assistance informatique. Le workflow améliore la personnalisation de l’appareil pendant toute sa durée d’utilisation tout en respectant les normes de sécurité en permettant uniquement aux utilisateurs autorisés d’accéder aux ressources de l’appareil.

Offrir une authentification unique native inter-applications - Ce nouveau workflow permet à un utilisateur d’accéder à une suite d’applications avec une seule connexion sur un appareil iOS partagé appartenant à l’entreprise. Les utilisateurs n’ont plus à saisir manuellement et de manière répétitive leur mot de passe, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur final et la facilité d’accès aux outils de productivité de première ligne.

Amélioration de la sécurité et de la gestion - Jamf Setup et Jamf Reset avec Single Login profitent à l’utilisateur final tout en rationalisant la sécurité et la gestion des appareils de l’entreprise pour les équipes informatiques. Le workflow permet aux équipes informatiques d’auditer les affectations de périphériques à des fins de sécurité et de gestion des stocks, et de voir facilement quel utilisateur est affecté à un périphérique à partir de la console d’administration ou par le biais de rapports automatisés.

Simplifier les transitions entre les appareils - Avec Jamf Reset, une fois que l’utilisateur a fini d’utiliser l’appareil, il peut rapidement retirer son empreinte de l’appareil pour s’assurer qu’il est prêt pour l’utilisateur suivant en quelques secondes. La configuration basée sur les rôles et les paramètres des applications de l’utilisateur sont alors effacés de l’appareil iOS partagé.

Les meilleurs fournisseurs d’applications qui soutiennent les industries comptant un grand nombre de travailleurs de première ligne s’associent à Jamf pour résoudre de manière unique ces quatre domaines ; certains ont des produits disponibles pour des tests dès aujourd’hui, et d’autres travaillent activement à la prise en charge du workflow.

Les applications Jamf Setup et Jamf Reset nécessitent Jamf Pro et sont disponibles dès aujourd’hui sur l’App Store. Ce workflow s’appuie également sur la technologie de Préversions Microsoft.