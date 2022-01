Jamf : Rapport la sécurité à 360

janvier 2022 par Jamf

À l’aube de la pandémie mondiale, les entreprises ont été confrontées à la tâche exténuante d’assurer la continuité de l’activité tout en assurant la transition vers un environnement de travail hybride ou entièrement à distance au pied levé. Deux ans plus tard, le paysage professionnel a largement adopté les technologies d’accès à distance et les logiciels basés sur le Cloud pour autoriser les employés à travailler de pratiquement n’importe où et à accéder aux données de l’entreprise à tout moment, sur n’importe quel appareil. Mais quel a été l’impact de cette évolution sur la sécurité des entreprises dans le monde ?