Jamespot renforce sa stratégie multicloud en adoptant la solution Kubernetes Kosmos de Scaleway

janvier 2022 par Marc Jacob

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter le Cloud et les stratégies multicloud ont le vent en poupe. Seulement, de nombreux providers n’ont pas encore adopté cette approche et verrouillent leurs systèmes. Pour faciliter la transition vers une véritable stratégie multicloud et permettre ainsi aux organisations de choisir l’infrastructure qui leur convient le mieux et la tarification juste pour toutes leurs charges de travail, Scaleway, l’un des leaders européens du Cloud, a lancé en octobre dernier KubernetesKosmos. Ce service de Kubernetes managé se présente comme le premier à être multicloud. Innovant et ambitieux, il a immédiatement séduit Jamespot, éditeur français de solutions collaboratives, qui s’est lancé depuis 3 ans dans une stratégie multicloud qui profite en premier lieu à ses clients.

Avoir le choix de faire les bons choix

Les besoins en communication ne cessent de grandir au sein des entreprises. Pour les adresser, Jamespot développe et opère des solutions collaboratives en mode SaaS pour plus de 350 clients, de tailles et d’activités très diverses, soit environ 350 000 utilisateurs. Pour couvrir leurs besoins, cet éditeur propose une centaine d’applications, agencées de façon centralisée ou décentralisée. Depuis 3 ans, Jamespot a engagé une stratégie multicloud, qu’il déploie en partenariat avec les 3 principaux fournisseurs de Clouds souverains : Outscale, OVHCloud et Scaleway. Cette démarche lui permet de choisir les fonctionnalités les plus adaptées à son service et aux besoins de ses clients, sans être dépendant d’un seul fournisseur. En opérant en mode multicloud, Jamespot garantit à ses clients la continuité de son service, même en cas de panne ou d’incident chez l’un de ses providers.

L’éditeur peut ainsi construire des environnements redondants et tirer parti des avantages de chaque infrastructure sur laquelle tournent ses applications, que ce soit en termes de certification, de disponibilité, de rapidité, d’emplacement, de sécurité ou de coût.

« Le multicloud est clairement l’avenir. Cela offre à nos solutions une plus grande résilience, tout en nous donnant l’opportunité d’adresser des entreprises ou des organisations ayant des exigences spécifiques en termes de sécurité ou d’hébergement de données sensibles. C’est aussi l’occasion pour nous de faire des arbitrages financiers entre les différents services, afin de garantir un prix optimisé à nos clients », explique ainsi Alain Garnier, CEO de Jamespot.

Kubernetes Kosmos : le premier Kubernetes managé multicloud

Aujourd’hui, Jamespot franchit une nouvelle étape dans sa stratégie multicloud en étant l’un des premiers éditeurs à adopter la solution Kubernetes Kosmos de Scaleway. Lancé en octobre dernier, ce Kubernetes ou K8S en version abrégée, est aujourd’hui le seul à être managé et multicloud en France. Le fonctionnement de Kubernetes, inventé par Google en 2015, repose sur la gestion de conteneurs de tous types, dans lesquels se trouvent les applications, et l’automatisation de leur déploiement dans le Cloud. K8S offre plus de liberté de choix en termes d’infrastructure. Il permet de faire des économies, puisque le client ne paye que les ressources qu’il consomme, et apporte de la souplesse dans le cadre de l’évolution des applications SaaS. Si Scaleway proposait déjà une solution de Kubernetes Managé, avec Kubernetes Kapsule, c’est la première fois qu’un fournisseur propose ce service dans un format multicloud. Kubernetes Kosmos permet ainsi à Jamespot de faire tourner ses applications simultanément sur plusieurs fournisseurs de Cloud, dont Scaleway.

La partie « managée » de ce service consiste dans la prise en charge par Scaleway de tout ou partie du travail nécessaire à la mise en place et au fonctionnement des pods, agrégeant les conteneurs, dans le Cloud : support dédié, environnements préconfigurés, hébergement complet, gestion des opérations… Ainsi, avec Kubernetes Kosmos, Jamespot peut déployer de façon rapide et stable ses conteneurs, tandis que la montée en charge est simplifiée et automatisable.