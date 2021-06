Jaguar Network, partenaire de la transformation digitale du groupe Printemps avec le SD-WAN

juin 2021 par Marc Jacob

Une solution innovante pour maîtriser ses flux télécoms

Le groupe Printemps choisit les infrastructures et l’offre SD-WAN de l’opérateur souverain Jaguar Network , afin de répondre à ses besoins : une plus grande flexibilité du réseau pour l’ensemble de ses nombreux sites en France, tout en optimisant ses coûts.

Outre l’augmentation de la bande passante, cette solution, qui s’appuie sur la technologie de Versa Networks, assure également une disponibilité accrue, une sécurité renforcée, une visibilité précise des flux applicatifs et permet de la sorte de maximiser l’utilisation des liens disponibles.

Un service de qualité et de proximité

La migration a été réalisée au cours de l’année 2020, le groupe en est très satisfait. « Les équipes de Jaguar Network ont géré le projet de manière exemplaire. Toujours très professionnelles, elles ont su être proactives et ont fait preuve d’une grande maîtrise technique – ce qui était très rassurant compte tenu de l’ampleur du projet. » déclare Alix de Nadaillac, CTO & responsable de production au Printemps.

L’hybridation, éprouvée depuis près de 6 mois, a fait ses preuves. En effet, la gestion des flux est plus fine et plus équilibrée – ce qui permet au Groupe Printemps d’économiser de la bande passante, assurant ainsi une qualité de réseau maximale.

« Nous sommes fiers d’accompagner un si beau nom dans sa transformation digitale via une technologie performante et des infrastructures robustes. Une hybridation qui permet au Printemps de répondre à des problématiques plus que jamais actuelles. Disponibilité des équipes et accompagnement sur mesure sont les maîtres mots chez Jaguar Network. Nous avons pour ambition de maximiser la réussite de nos clients en optimisant la conception et la prestation de leurs services de communications de façon transparente, sûre, solide et avec un très bon rapport coût/efficacité. » déclare Fabrice Levy, directeur des ventes grands comptes IDF chez Jaguar Network.